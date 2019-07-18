熱帶風暴丹娜絲北移日韓　低壓區接力為港帶來驟雨及狂風雷暴　

集結在沖繩島之西的丹娜絲已升級成熱帶風暴，天文台預料以時速約25公里向北橫過東海。天文台熱帶氣旋路徑預測，丹娜絲今日（18日）最接近台灣、沖繩一帶，預料周六（20日）直撲韓國（南韓），進入內陸後減弱成溫帶氣旋。至於呂宋以西海域的低壓區，正為廣東沿岸帶來不穩定天氣，內地中央氣象台將其升格為熱帶低氣壓，預料強度逐漸增加，有機會在今晚或明早登陸或擦過台灣南部沿海。 廣東風勢微弱，令本港今日天氣酷熱，最高氣溫達攝氏33度。受低壓區影響，明日（19日）會為本港帶來幾陣驟雨及狂風雷暴，最高氣溫仍維持在32度。民陣在下周日（21日）再次發起遊行，天文台預料當日短暫時間有陽光及有幾陣驟雨。

在正午12時，熱帶風暴丹娜絲集結在沖繩島之西南偏西約390公里，預料向北移動。（天文台網站截圖）

在正午12時，熱帶風暴丹娜絲集結在沖繩島之西南偏西約390公里，預料向北移動，時速約25公里，橫過東海。按天文台目前預測該熱帶氣旋移動路徑，丹娜絲呈L型移動，預料不會進入本港800公里範圍，預料周六直撲向韓國（南韓）一帶。

內地中央氣象台預測，丹娜絲今日下午移入東海海面，後轉向北偏東方向移向朝鮮半島南部。在相近路徑出現另一個熱帶氣旋，中央氣象台預測這個南海熱帶低壓中心在上午八時位於台灣島鵝鑾鼻南偏西方大約400公里的海面上，預計該低壓中心將以每小時10至15公里速度向偏北方向移動，強度逐漸加強，有可能在今晚至明早期間登陸或擦過台灣島南部沿海，然後在台灣島東部近海北上減弱消失，也不排除沿台灣海峽北上的可能。

（中央氣象台截圖）

香港未必會打風，但天文台預測位於南海東北部的低壓區將會移向台灣一帶，並在未來一兩日為本港帶來不穩定天氣；同時受一股偏南氣流影響，下周初至中期華南沿岸有幾陣驟雨及雷暴。

酷熱天氣警告現正生效，本港今日部分時間有陽光及酷熱，在正午時分本港大部分地區氣溫上升至33度或以上，預料稍後有幾陣驟雨及狂風雷暴。根據最新九天天氣預測，最高氣溫普遍維持在32度，明日受低壓區影響為本港帶來幾陣驟雨及狂風雷暴，多雲有驟雨的天氣料維持至下周三（24日），其後短暫陽光再現。