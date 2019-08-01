【風球韋帕】黃色暴雨及三號風球生效　本港廣泛地區或受大雨影響

天文台於上午7時25分發出黃色暴雨警告信號。 天文台於上午7時10分發出特別天氣提示：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。預料高達每小時100公里或以上的陣風繼續吹襲香港。 上午7時，天文台錄得氣溫26.9°C，相對濕度93%。今日的最高紫外線指數大約是3，強度屬於低。 三號強風信號現正生效。 教育局宣布，由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

天文台展望未來數日仍有驟雨。（天文台截圖）

天文台最新風暴消息：雖然韋帕逐漸遠離香港，本港依然普遍受強風影響，離岸海域及高地初時間中吹烈風。三號強風信號將會維持一段時間。市民在今日早上出外時，請留意最新的天氣報告。與韋帕相關的雨帶，仍會間中為本港帶來大驟雨及狂風，海面有大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及低窪地區，並停止所有水上活動。

位於南海北部的熱帶低氣壓，昨早(7月31日)增強為熱帶風暴，並命名為韋帕，與其相關的狂風大驟雨及雷暴昨日影響廣東沿岸。本港昨日吹強風至烈風程度偏東風，間中有狂風大驟雨及雷暴，普遍錄得超過100毫米雨量，海有非常大浪及湧浪。預料熱帶氣旋韋帕會在今明兩日橫過廣東西部一帶及北部灣，廣東沿岸初時仍有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海面有大浪及湧浪。

本港地區今日(8月1日)天氣預測：吹偏東強風，初時離岸及高地間中吹烈風，漸轉吹東南風。多雲，間中有狂風大驟雨及雷暴。氣溫介乎25至29度。初時海有大浪及湧浪。天文台展望：隨後數日仍有驟雨。