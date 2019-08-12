【遊日注意】「羅莎」明增強成颱風移向九州、四國　本港炎熱有雨

不少港人愛遊日，但強烈熱帶風暴「羅莎」今早（12日）集結在鹿兒島的東南面，預料向西北移動，其後橫過琉球群島以東海域。天文台預測，「羅莎」明日（13日）再次增強成颱風級別，其後日本九州至四國一帶將受到影響，至周五（16日）才會減弱成熱帶風暴。 至於本港天氣，一股西南氣流會在未來數天為本港帶來炎熱及有驟雨的天氣，天文台預料今日最高溫達攝氏33度，周五起將暫別陽光，迎來近一周多雲、有驟雨天氣。

（天文台網站截圖）

「羅莎」目前集結在鹿兒島東南

在正午12時，強烈熱帶風暴「羅莎」集結在鹿兒島之東南約1040公里，預料向西北移動，時速約16公里，橫過琉球群島以東海域。天文台預料，「羅莎」明日增強成颱風級別，並將維持三日，在未來一兩日橫過琉球群島以東海域，移向日本九州至四國一帶，至周五才會減弱成熱帶風暴級別。

另一個熱帶氣旋「利奇馬」，已減弱成熱帶風暴，並在山東省沿岸地區登陸，預料今晚離開內陸地區後，明日將減弱成低壓區。

（天文台網站截圖）

天文台料周三日間天氣酷熱 最高33度

至於本港天氣，一股西南氣流正為華南沿岸帶來驟雨，天文台預料今日下午部分時間有陽光及酷熱，今晚大致多雲，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，今日最高升至33度。一股西南氣流會在未來數天為華南沿岸帶來炎熱及有驟雨的天氣，明日本港將大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，日間雨勢逐漸減弱，短暫時間有陽光，周三日間酷熱，最高亦達33度。

天文台預料，西南氣流會在本周後期至下周初較為活躍，南海北部及沿岸地區驟雨較多，在周五開始本港迎來大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴的天氣，料維持至下周中期，氣溫將介乎27至32度。