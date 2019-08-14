【天文台】局部地區大雨報告：港島多處一小時雨量達70毫米

香港天文台在上午4時45分發出之有關黃色暴雨警告信號的特別報告：暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。黃雨於上午6時10分取消。天文台提醒市民，雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。 局部地區大雨報告：港島中西區、港島南區及灣仔區的雨勢特別大，在上午5時05分的過去一小時錄得超過70毫米雨量，有可能出現嚴重水浸。根據天文台指引，假如發出黑色暴雨訊號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。

上午5時，天文台錄得氣溫25.6°C，相對濕度93%。今日的最高紫外線指數大約是11，強度屬於極高。

天氣概況：一股西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。在上午5時，強烈熱帶風暴羅莎集結在鹿兒島之東南約430公里，預料向西北偏北移動，時速約16公里，移向日本九州至四國一帶。

本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，初時雨勢頗大，局部地區有雷暴。日間部分時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩西南風。

天文台展望：明日部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。隨後一兩日驟雨增多。