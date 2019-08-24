【白鹿風球】天文台指一號風球會維持一段時間　改發3號機會不大

白鹿已由熱帶氣旋升級至強烈熱帶風暴，天文台今日下午2時40分宣布，發出一號戒備信號，白鹿集結於香港 800 公里範圍內，並逐漸移向中國東南沿岸。 天文台表示，按照現時預測路徑，白鹿在日間與香港保持超過400公里的距離，本港風力不會普遍增強，日間需要改發3號強風信號的機會不大。但受白鹿的下沉氣流影響，本港今日會天氣酷熱並有煙霞，高溫天氣可能在今日稍後觸發驟雨及局部地 區狂風雷暴。 天文台晚上8時45分示，按照現時預測路徑，白鹿會於明早在中國東南沿岸登陸，隨後會逐漸減弱，預計本港普遍吹強風的機會較低，但離岸會間中吹強風，因此除非白鹿採取較接近珠江口的路徑移動，否則改發三號強風信號的機會不大。預料一號戒備信號會維持一段時間。

白鹿的雲帶正逼近華南。（天文台圖片）

天文台在下午4時45分公布，由於白鹿在今晚與香港保持超過400公里的距離，本港風力不會普遍增強，午夜前需要改發3號強風信號的機會不大。

據天文台資料，在上午11時，強烈熱帶風暴白鹿位於香港東面約730公里，中心附近最高持續風速達到每小時 105 公里。按現時路徑預測，白鹿明日清晨將經潮州市、汕頭市進入內陸地區；天文台預計，本港今晚局部地區有驟雨及幾陣狂風雷暴。

天文台預計，白鹿會在明日影響中國東南部，致驟雨及雷暴，風勢較大。隨著高空反氣旋在下週初至中期逐漸增強，華南天色將會好轉，天氣酷熱。預料高空反氣旋會在下周後期減弱，華南沿岸驟雨增多。

而本港今日下午部分時間有陽光，酷熱及有煙霞；而今晚局部地區有驟雨及幾陣狂風雷暴。而明日（25日）將大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。

強烈熱帶風暴白鹿的預測路徑圖。（天文台網頁）

港鐵宣布，鑑於內地段天氣情況惡劣，故明日（25日）來往香港西九龍及潮汕的車次，包括G5611／G6382、G6383及G6381將會取消。港鐵表示，乘客可在30天內到香港西九龍站辦理退票，同時呼籲乘客使用其他交通工具或考慮改搭其他車次。