熱帶氣旋「楊柳」周三進入南海中部　美國預測下周中或「風接風」

天文台今日（27日）發布最新天氣預測。位於菲律賓以東的低壓區，今早已增強為熱帶低氣壓，並命名為「楊柳」。天文台指，受到高空反氣旋影響，未來一兩日廣東天氣將普遍晴朗及酷熱。而楊柳明日將進入南海中部，並在本周後期移向海南島一帶， 由於楊柳移動途徑會進入香港800公里範圍，不排除天文台屆時或會發出熱帶氣旋警告信號。 另外，根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，下周中可能會有另一個熱帶氣旋會接近香港，市民或要密切留意最新天氣情況。

根據天文台預測，「楊柳」會在本周後期較接近香港，移向海南島一帶。（天文台網頁截圖）

周四至周五最接近香港 移向海南島

位於菲律賓以東的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並命名為楊柳。在中午12時，楊柳集結在馬尼拉以東約510公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，移向呂宋。根據天文台的預測路徑，楊柳橫過呂宋後，大約在周四至周五最接近香港，靠近海南島。

天文台預測，高空反氣旋會在未來一兩日為廣東帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，周三本港市區最高氣溫會升至34度，新界區或再高1、2度。楊柳會明日進入南海中部，並於本周後期增強為熱帶風暴，移向海南島一帶，與其相關的不穩定天氣，會影響南海北部及華南沿岸，引致該區風勢較大。

根據天文台的九天天氣預報，周四本港吹東至東北風4至5級，稍後離岸間中6級；周五東至東南風4至5級，離岸間中6級；周六東南風4至5級，初時離岸間中6級。

此外，「地下天文台台長」方志剛在其Facebook專頁分析指，即使楊柳會趨向海南島，也會令香港周四及五有風雨。他表示，「風場夠大的話，三號風球仍是有可能的，這會影響戶外活動或課程，大家仍然要留意。」

天文台九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

GFS：另一風暴形成 下周中靠近華南沿岸

另外，根據GFS的預報，本周末將再有另一熱帶氣旋在菲律賓以東形成，並於下周中靠近華南沿岸，於下周二至下周三頗為接近香港。而天文台九天天氣預報，今日上午對於下周二及三的風力預測，則是維持「東南風4級」。