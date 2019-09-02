【天文台】三號風球早上10時前維持　幼稚園上午班及全日班停課

三號強風信號及雷暴警告，現正生效，預料本港平均風速每小時41至62公里。天文台預計，三號強風信號會在早上10時前維持，並預料高達每小時90公里或以上的陣風，繼續吹襲香港。 教育局表示，幼稚園的上午班及全日班、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課；如天文台於上午10時30分前，取消三號熱帶氣旋警告信號，幼稚園下午班今日將恢復上課。

在上午6時，位於南海北部的熱帶低氣壓，集結在香港之西南約480公里，即在北緯18.8度，東經111.4度附近，預料向西南偏西移動，時速約22公里，移向海南島南部一帶。

天文台提醒，受熱帶低氣壓及大陸反氣旋的共同影響，廣東沿岸仍普遍吹強風；隨著熱帶低氣壓繼續遠離本港，香港日間風勢會稍為緩和，但其相關雨帶仍會間中為本港帶來驟雨及狂風，亦有幾陣雷暴，海面有大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及低窪地區，並停止所有水上活動。

上午6時，天文台錄得氣溫27.3度，相對濕度百分之90；預測今日最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等。

天氣概況：本港今日大致多雲，間中有狂風驟雨及幾陣雷暴，氣溫介乎25至29度，吹清勁至強風程度偏東風，海有大浪及湧浪。

天文台展望：未來數日天氣不穩定，間中有狂風驟雨，海有湧浪；本周中期雨勢頗大；此外，位於菲律賓以東的低壓區，會逐漸發展，大致移向台灣以東海域一帶。