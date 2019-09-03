今年夏季平均氣溫29.2度歷來第三高　天文台料秋季高溫少雨

天文台表示，8月本港較正常炎熱，全月最高溫達35.1度，平均氣溫為29度，較正常值28.6度高0.4度。而本年夏季（6月至8月）亦異常炎熱，平均氣溫29.2度，是同期有記錄以來的第三高。 另外，現已踏入秋季（9月至11月），天文台季度預報顯示，今秋氣溫正常至偏高，雨量水平正常至偏少。主要因受全球暖化和本地城市化的影響，以及電腦氣候模式普遍預測今年秋季輸送到華南沿岸的水汽較少，因而該區雨量會較少。

本港8月天氣炎熱，平均氣溫為29度，較正常值28.6度高0.4度。（黃偉民攝/資料圖片）

天文台表示，受熱帶氣旋韋帕及白鹿為本港帶來大雨，以致8月較正常多雨，月雨量達596.4毫米，較正常值432.2毫米多約38%。本年首8個月錄得累積雨量2,034.3毫米，較同期正常值1,905.5毫米多約7%。8月期間，共有6個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部。

8月初，本港受熱帶風暴韋帕影響，出現狂風驟雨。8月1日本港風勢頗大，初時離岸及高地間中吹烈風。與韋帕雨帶相關的狂風大驟雨及雷暴於8月1日及2日為本港大部分地區帶來超過100毫米雨量，大嶼山部分地區更錄得超過150毫米雨量。

颱風利奇馬令本港酷熱 出現雷雨

而8月7日至9日期間，西北太平洋的超強颱風利奇馬向西北移動及橫過台灣以東海域，並於8月10日在華東登陸。受利奇馬的外圍下沉氣流影響，8月7日至9日本港天氣酷熱及有煙霞，高溫於8月8日晚上更觸發雷雨。在陽光充沛的情況下，8月9日香港天文台氣溫上升至全月最高的35.1度。

受西南氣流影響，8月10日至18日本港天氣炎熱，有陽光及雷雨。8月14日及17日雨勢較大，本港普遍地區錄得超過30毫米雨量。受一道徘徊於南海北部的低壓槽影響，8月19日及20日本港部分時間有陽光及有幾陣驟雨。隨着該低壓槽遠離及減弱，8月21日及22日本港天氣轉為酷熱及普遍天晴，局部地區有驟雨。8月23日本港大致多雲及有微風，局部地區有大驟雨及雷暴。

本港8月天氣受熱帶氣旋影響，出現驟雨。 （劉定安攝/資料圖片）

白鹿為本港帶來狂風大驟雨

同時，強烈熱帶風暴白鹿在8月24日掠過台灣南端及進入台灣海峽，並於8月25日在中國東南沿岸登陸，其後在廣東內陸逐步減弱為一個低壓區。受白鹿的外圍下沉氣流影響，8月24日本港普遍天晴、酷熱及有煙霞。白鹿的外圍雨帶於8月25日及26日為本港間中帶來狂風大驟雨及雷暴，多處地區錄得超過150毫米雨量，市區及新界部分地區更錄得超過200毫米雨量。8月26日清晨持續大雨期間，香港天文台氣溫下降至全月最低的22.9度。

而在8月後期，本港天氣亦受熱帶氣旋楊柳影響。隨着楊柳橫過南海中部及移向海南島南部，8月29日本港天氣大致多雲及風勢較大，亦有幾陣驟雨及雷暴。受楊柳相關的外圍雨帶影響，8月30日本港天氣不穩定，間中有驟雨及雷暴。華南沿岸的一道廣闊低壓槽於本月最後一天持續為本港帶來雷雨，早上的大驟雨為沙田、西貢及將軍澳帶來超過50毫米雨量。