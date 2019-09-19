乾燥天氣殺到！天文台料周末濕度低見40%　秋分最高30度兼有驟雨

近日本港天氣熱辣辣，一股乾燥的大陸氣流在未來數日將為本港帶來晴朗及炎熱天氣，天文台料明日（20日）最高溫達攝氏33度，同時也開始變得乾燥，周末最低相對濕度降至只有40%。 下周一（23日）將是二十四節氣的秋分，意味當日之後氣溫逐漸下降。天文台預料當日氣溫介乎25至30度，兼有一兩陣驟雨，隨後數天維持有陽光及驟雨，惟氣溫未見明顯下降。

高空反氣旋為本港帶來普遍晴朗的天氣。（資料圖片）

高空反氣旋正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣，本港今日大致天晴，日間炎熱及乾燥，最高氣溫達32度。此外，在上午十時位於西北太平洋的熱帶低氣壓集結在沖繩島之東南偏南約420公里，預料移動緩慢，明日將升級成強烈熱帶風暴，料下周一移動至韓國及日本之間海域後減弱成溫帶氣旋。

受一股乾燥的大陸氣流影響，繼續為本港帶來天晴乾燥的天氣。天文台預料，明日最高氣溫達33度，至周末氣溫雖稍回落，但十分乾燥，最低相對濕度降至40%，市民要注意補水了！

2008年最熱秋分達34.3度

下周一是二十四節氣中的秋分，有晝夜平分之意。秋分過後，日照開始減少，變得日短夜長。天文台料當日氣溫介乎25至30度，大致天晴，日間乾燥，晚上有一兩陣驟雨，其後數天維持部分時間有陽光及有一兩陣驟雨。翻查資料，最熱的秋分是2008年，當日最高溫達34.3度，而最冷的秋分則是1967年，當日最低只有21.7度。