天氣回暖下周中最高25度　下周後期又轉涼　部份地區氣溫僅12度

經歷數日寒冬後，近日天氣稍為回暖，惟氣溫有如過山車，下周後期又轉涼。天文台預測，東北季候風會在未來一兩日為華南帶來大致晴朗的天氣，料一股和暖潮濕的偏東氣流會在下周初至中期影響廣東沿岸，該區多雲及有薄霧，下周三（18日）市區最高氣溫達攝氏25度，相對濕度最高達95%。 然而受另一股東北季候風影響，下周後期華南又會轉涼，下周五（20日）最低氣溫跌至17度，打鼓嶺最低氣溫更得12度。

天文台料下周初至中期多雲，天氣和暖及有薄霧。（資料圖片）

天文台指，今日（12日）下午部分時間有陽光及乾燥，今晚大致多雲，吹和緩至清勁偏東風，離岸間中吹強風。展望未來一兩日大致天晴，下周初至中期多雲，天氣和暖及有薄霧。

天文台預測，明日（13日）早上部分時間多雲，日間大致天晴，氣溫介乎18度至22度，相對濕度為60%至80%。晴朗天氣至下周日（15日）就要暫別，天文台料下周日多雲，氣溫徘徊於19至22度，相對濕度則為70%至90%。

天文台預測，東北季候風會在未來一兩日為華南帶來大致晴朗的天氣。（資料圖片）

氣溫至下周三回升，天文台料當日早晚有薄霧及微雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎21至25度，相對濕度則為75%至95%。然而天氣至下周五再度轉涼，天文台料當日多雲，有一兩陣雨，氣溫介乎17至21度，沙田及流浮山等最低氣溫僅14度；而相對濕度則為70%至95%。本月22日便是冬至，冬至前夕21日則多雲，氣溫為18至21度，相對濕度則介乎75%至90%。