天文台料聖誕假期和暖　聖誕節最高23度　假期後「再凍過」僅17度

聖誕節又將來到，天文台料聖誕節假期天氣和暖，市民出外慶祝就可穿得更輕便。天文台預測，東北季候風會在未來兩三日持續影響華南沿岸地區，其後季候風緩和，聖誕節（25日）市區最高氣溫攝氏23度，「拆禮物日」（26日）最高氣溫更達25度。 惟預料受另一股東北季候風影響，下周後期華南天氣再度轉涼，下周五（27日）市區最低氣溫17度，打鼓嶺等地區最低僅得13度。

天文台料聖誕節假期天氣和暖，市民出外慶祝就可穿得更輕便。（資料圖片／盧翊銘攝）

近日「天陰陰」，至今日（20日）才重見陽光。天文台表示，東北季候風正為廣東帶來清涼的天氣，料今日部分時間天色明朗；今晚則大致多雲，有幾陣微雨。吹和緩東至東北風，稍後風勢清勁，離岸間中吹強風。天文台展望明日（21日）有幾陣雨，市區氣溫介乎18至21度。下周初則大致多雲，短暫時間有陽光。

下周日（22日）便是冬至，常言：「冬大過年」，不少市民會一家人共進晚餐。天文台就料冬至當日短暫時間有陽光，氣溫介乎19至23度，相對濕度則為70%至90%。而下周二（24日）平安夜就料部分時間有陽光，氣溫為18至22度，相對濕度最高亦達90%。

天文台預料受另一股東北季候風影響，下周天氣再度轉涼。（天文台網頁截圖）

天文台預測，下周三聖誕節同樣部分時間有陽光，氣溫介乎19至23度，相對濕度則為70%至90%。而下周四「拆禮物日」天氣更和暖，天文台料當日部份時間有陽光，稍後能見度較低，氣溫介乎19至25度，相對濕度是65%至90%。天氣至下周五又轉涼，料會大致多雲，部分時間天色明朗。早上清涼，市區氣溫介乎17至21度，打鼓嶺最低僅13度，上水及石崗最低亦只得14度。