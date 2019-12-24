冷鋒Boxing Day晚上殺到　周五氣溫急跌10度　部份地區最低僅12度

今個聖誕「暖笠笠」，但假期過後冷鋒隨即「殺到」，半日氣溫急降10度。天文台預料，東北季候風會在聖誕節期間緩和，廣東沿岸日間天氣溫暖。預料一道冷鋒會在周四Boxing Day「拆禮物日」（26日）稍後抵達廣東，受隨後的季候風影響，本周後期該區天氣顯著轉涼。天文台料，周五（27日）市區氣溫最低僅攝氏15度，打鼓嶺最低只得12度。 此外，熱帶氣旋巴蓬會在未來兩三日橫過菲律賓及移入南海中部，在季候風及巴蓬的共同影響下，周末期間南海北部風勢頗大。巴蓬會在周末至下周初逐漸減弱，與其相關的雨帶會影響南海北部。

天文台料聖誕節假期日間溫暖，周四晚及周五轉涼。（天文台網頁截圖）

天文台表示，東北季候風正影響廣東沿岸。在今日（24日）正午12時，強烈熱帶風暴巴蓬集結在馬尼拉之東南偏東約770公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，移向菲律賓中部。

今日料大致天晴，吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁，今晚市區氣溫徘徊19至20度，市民外出可穿得更輕便。展望聖誕節假期日間溫暖，周四晚及周五轉涼，下周初多雲有雨。明日（25日）聖誕節大致天晴，部份地區能見度較低；氣溫介乎19至24度，相對濕度則為65%至90%。

強烈熱帶風暴巴蓬預料向西北偏西移動，移向菲律賓中部。（天文台網頁截圖）

Boxing Day「拆禮物日」日間氣溫則繼續上升，天文台料當日部份時間有陽光，能見度較低，晚上天氣顯著轉涼。氣溫介乎18至25度，相對濕度則為65%至90%。周五氣溫就急降，料天氣大致天晴及乾燥，早上清涼。氣溫最低只得15度，比前一日日間跌10度。新界地區差異更大，料打鼓嶺最低只得12度，而上水及大埔最低僅13度。

下周二（31日）便是除夕，不少市民會參與倒數活動。天文台料當日大致多雲，有幾陣雨，預計晚上11時市區氣溫約為18度，外出時要帶備外套。下周三（1月1日）元旦則料大致多雲，短暫時間有陽光，早上清涼及有微雨，氣溫介乎17至21度，相對濕度為70%至85%。