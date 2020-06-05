所有暴雨警告取消　3年來首個黑雨持續近3小時　所有學校上午停課

天文台於周五（5日）晚上7時發出特別天氣提示，指一道低壓槽正為廣東沿岸帶來不穩定天氣 ，並可能在未來兩三小時開始影響本港。至深夜11時25分發出雷暴警告，並預料高達每小時80公里或以上的強陣風吹襲香港。周六（6日）凌晨零時40分、1時30分及2時55分，天文台先後發出黃色、紅色及黑色暴雨警告信號，為3年來首個黑雨。

+ 4 + 3 + 2

【6月6日 08:05】所有暴雨警告信號及新界北部水浸特別報告取消；但雷暴警告、山泥傾瀉警告，仍然生效。

【6月6日 06:30】天文台改發黃色暴雨警告信號。

【6月6日 06:11】雖然學校今日上午停課，小一入學的領取中心今日仍然會照常開放。如家長未能於今天到領取中心領取《小一註冊證》，仍可於明天（7日，星期日）到領取中心領取《小一註冊證》。

【6月6日 05:45】新界北部，尤其是八鄉及錦田一帶，正受大雨影響。在過去4小時，該區錄得超過100毫米雨量。

【6月6日 05:42】教育局宣佈，所有學校今日上午停課。學校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生，同時在安全情況下，方可讓學生回家。

【6月6日 05:40】天文台改發紅色暴雨警告信號。

【6月6日 05:00】天文台指，本港今早廣泛地區錄得超過70毫米雨量；荃灣、大埔及沙田的雨量更超過150毫米；同時，香港境內錄得超過8,000次雲對地閃電。

【6月6日 04:45】天文台發出山泥傾瀉警告。

【6月6日 03:15】在過去一小時，油尖旺區及黃大仙區，錄得超過或等於50毫米的大雨。

【6月6日 03:03】民政事務總署緊急事故協調中心現已運作，民政事務總署會為有需要臨時住宿人士開放臨時庇護中心。

【6月6日 03:00】新界北部，尤其是八鄉及錦田、上水一帶，正受大雨影響。在過去2小時，該區錄得超過90毫米雨量。

【6月6日 02:55】天文台發出黑色暴雨警告信號，為2017年5月24日以來，以來首個黑雨警告；表示香港廣泛地區已錄得、或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。

【6月6日 02:30】在過去一小時，本港錄得超過3,000次雲對地閃電。

【6月6日 02:15】在過去一小時，荃灣區錄得超過或等於50毫米的大雨。

【6月6日 01:45】天文台發出新界北部水浸特別報告。新界北部，尤其是八鄉及錦田一帶，正受大雨影響。在過去一小時，該區錄得超過70毫米雨量。

【6月6日 01:35】過去一小時，本港錄得超過2,000次雲對地閃電。

【6月6日 01:30】天文台改發紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得、或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【6月6日 01:15】天文台發出局部地區大雨報告，指荃灣區的雨勢特別大，在上午1時10分的過去一小時，錄超過70毫米雨量，有可能出現嚴重水浸。

【6月6日 00:40】天文台發出黃色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得、或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。

【6月6日 00:20】天文台表示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【6月5日 23:50】天文台發發出雷暴警告，預料香港有狂風雷暴，同時預料高達每小時80公里或以上的強陣風吹襲香港。

周六天氣預計大致多雲，間中有驟雨，早上雨勢有時頗大及有狂風雷暴，氣溫在26到30度之間。

+ 6 + 5 + 4