所有暴雨警告信號取消　所有學校停課　小一入學領取中心如常開放

【12:35】天文台取消所有暴雨警告信號及新界北部特別水浸報告。

【11:00更新】天文台改發黃色暴雨警告信號。

【10:30更新】教育局宣佈，所有學校今日下午停課。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

【10:00更新】天文台發出新界北部水浸特別報告，表示新界北部，尤其是八鄉及錦田一帶，正受大雨影響，過去4小時，該區錄得超過110毫米雨量，呼籲市民防止水浸可能引致的損失，又說大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。

【09:00更新】石澳泳灘、赤柱正灘泳灘、貝澳泳灘、廈門灣泳灘懸掛紅旗。

【07:30更新】天文台於上午7時30分，發出紅色暴雨警告信號。教育局宣佈，所有學校今日上午停課。

雖然教育局宣佈所有學校停課，但各小一入學領取中心今天仍然會照常開放。

政府宣佈曾於本年1月18日或19日為子女辦妥統一派位選校手續的家長，倘若仍未收到以郵遞方式上門派遞的《小一註冊證》或由香港郵政發出的《領取郵件通知卡》，家長可以按申請兒童的所屬學校網，到指定的領取中心取回《小一註冊證》。教育局呼籲家長到領取中心時，毋須帶同子女前往。家長亦應視乎天氣及安全情況，決定是否前往領取中心。



如家長未能於今天到領取中心領取《小一註冊證》，仍可於6月8日至10日（星期一至星期三）上午9時至下午6時到九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心2樓2室學位分配組領取《小一註冊證》。

上午7時30分，荃灣區過去1小時錄得超過50毫米雨量。

上午7時20分，天文台發出局部地區大雨報告：西貢區及大埔區的雨勢特別大，在上午7時15分的過去兩小時錄得超過70毫米雨量，有可能出現嚴重水浸。

上午6時35分，天文台發出局部地區大雨報告：西貢區的雨勢特別大，在上午6時30分的過去一小時錄得約70毫米雨量，有可能出現嚴重水浸。

山泥傾瀉警告、雷暴警告生效。雷暴警告有效時間延長至今日上午9時30分，預料香港有狂風雷暴。 預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。

天文台於上午6時20分，發出黃色暴雨警告信號。

天文台較早時表示，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

上午6時20分，天文台錄得氣溫28.9°C，相對濕度86%。今日的最高紫外線指數大約是4，強度屬於中等。

本港地區今日天氣預測：多雲有雨及狂風雷暴，早上雨勢頗大。最高氣溫約29度。吹和緩至清勁南至西南風。展望明早仍有雷雨。隨後數天天色好轉，天氣炎熱。