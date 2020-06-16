網民洗版點止雙彩虹　仲有圓形彩虹　天文台拆解為何會見到

本港近日時晴時雨，連日來都可見到彩虹在天邊出現。今日（16日）多區，如深井、馬鞍山及中環等亦見到彩虹，當中除了有雙彩虹外，有市民捕捉到如圓形的彩虹，而非一般見到的弧形彩虹。 天文台解釋，如站在較高位置拍攝，因視線下仍有水滴折射太陽光線，故見到彩虹的弧度會更大。

2020/6/16 18:32 另一市民在深井，也拍攝到海上海中有彩虹相輝映。（Irene Kei攝／FB社區天氣觀測計劃 CWOS專頁圖片）

科學主任：站在較高位置拍攝見圓形彩虹

近數日亦有不少網民分享見到彩虹的精彩照片，當中今日一張於深井拍攝的照片更獲天文台Facebook轉載。相片中的彩虹有別於一般見到的半圓彩虹，而是像缺了一角的圓形，遠看就有如海面倒影一樣。

天文台科學主任譚曉晴解釋，平日見到半圓彩虹是因站在地面觀看，而地上沒有水滴折射，故只見到半個圓形。而該相片是站在較高位置拍攝，故視線下仍有水滴折射，才見到更大弧度的彩虹。

16.6.2020 18:25 市民在深井拍攝到罕見的圖型彩虹。（Yuwa Tsang攝／FB社區天氣觀測計劃 CWOS專頁圖片）

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另外，維港兩岸不少市民亦欣賞到雙彩虹。根據天文台網頁解釋，當陽光經過水滴時會被折射、反射後再折射出來。在水滴內經過一次反射的光線，便形成常見的彩虹，即主虹。若光線在水滴內進行了兩次反射，便會產生第二道彩虹，即「霓」。

由於每次反射均會損失一些光能量，故霓的光亮度亦較弱，另外霓的顏色次序與主虹是倒轉。天文台又指，拍攝彩虹的照片一般要背向太陽光。