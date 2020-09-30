中秋節｜今晚迎月夜遇大雨　天文台一小時內發黃紅黑色暴雨警告

天文台表示，本港今天（30日）下午的驟雨，為本港多個地區帶來約10毫米雨量。今晚「迎月」大致多雲，間中有驟雨，部分地區雨勢較大和有雷暴，預測明天中秋節日間驟雨減少。天文台在晚上一小時內，先後發出黃色、紅色及黑色暴雨警告信號，當中黑色信號是今年第二度發出，對上一次是6月6日凌晨，共生效2小時55分。

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晚上7時15分：天文台發出黃色暴雨警告信號，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。天文台提醒，可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

晚上7時50分：改發紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

晚上8時10分：改發黑色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。

晚上9時25分：天文台改為紅色暴雨警告信號。黑色暴雨警告信號生效期75分鐘。

晚上10時45分：天文台改發黃色暴雨警告信號。

晚上大雨滂沱，天文台發出黑色暴雨警告信號。（鄧穎琳攝）

大雨主要落在港島、九龍及新界東。（天文台圖片）

醫管局轄下普通科門診停止服務

由於黑色暴雨警告信號生效，醫院管理局在近8時半宣布，轄下所有普通科門診診所的服務將會停止，惟有關診所會繼續服務已抵達的病人；已經預約而未到達診所的門診病人，請於黑色暴雨警告信號除下後，另約診症時間。公立醫院的急症室則會照常服務。

天文台預測今晚「迎月」大致多雲，間中有驟雨。（資料圖片／盧翊銘攝）

天文台晚上7時50分發出紅色暴雨警告信號，雨區主要在新界東及九龍。（天文台圖片）

天文台表示，本港今天下午的驟雨為多處地區帶來約10毫米雨量，元朗更錄得超過20毫米，影響廣東地區的雷雨帶正向南移近沿岸，該區的偏東氣流逐漸增強。

天文台預測本港今晚「迎月」大致多雲，間中有驟雨，部分地區雨勢較大和有雷暴。預測明天日間驟雨減少，氣溫介乎25至28度。吹和緩偏東風，風勢逐漸增強。

展望中秋節翌日及週末部分時間有陽光，下周初天氣稍涼。