【天文台】大致天晴稍後風勢增強　下午至黃昏考慮掛三號風球

上午7時，天文台錄得氣溫25.67C，相對濕度76%。今日的最高紫外線指數大約是8，強度屬於甚高。 一號戒備信號，現正生效。在上午7時，位於南海中至北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約610公里，即在北緯17.6度，東經117.2度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約18公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強。 過去數小時，本港離岸海域及高地間中吹強風。但按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日早上與香港保持一段距離，中午前改發三號強風信號的機會不大。隨著該熱帶低氣壓逐漸靠近華南沿岸，加上與一股東北季候風的共同影響，預料本港風勢會在今日稍後進一步增強，海面會有大浪及湧浪。天文台會在今日下午稍後至黃昏考慮發出三號強風信號。

位於南海中至北部的熱帶氣旋會在今明兩日大致移向海南島一帶，並逐漸增強。在該熱帶氣旋及東北季候風的共同影響下，星期二、三華南沿岸有大雨及雷暴，風勢頗大，海面有非常大浪及湧浪。預料本週後期高空反氣旋增強，廣東沿岸雨勢減弱。此外，熱帶氣旋蓮花會繼續移入中南半島內陸並逐漸消散。

天氣概況：東北季候風昨日為華南帶來普遍晴朗的天氣。本港昨日大致天晴及乾燥，日間大部分地區相對濕度下降至百分之60左右。位於南海中至北部的低壓區昨日增強為熱帶低氣壓。預料在東北季候風與該熱帶氣旋的共同影響下，星期二、三華南沿岸有大雨及雷暴，風勢頗大，海面有非常大浪及湧浪。 此外，熱帶氣旋蓮花昨日增強為熱帶風暴，其後橫過越南中部並於昨晚減弱為熱帶低氣壓，預料會移入中南半島內陸並逐漸消散。

本港地區今日天氣預測：大致天晴。氣溫介乎25至30度。吹和緩至清勁東至東北風，稍後風勢增強，漸轉多雲及有幾陣驟雨，海面有大浪及湧浪。

天文台展望：星期二、三有大雨，風勢頗大，海面有非常大浪及湧浪。本週後期雨勢減弱。