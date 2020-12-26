天氣交通｜ 黃色火災危險警告生效 大嶼山收費廣場今晚有工程

本港今日大致多雲，市區氣溫約１7至２１度.特別交通安排方面。準備27日零時零分起青嶼幹線亦會豁免使用費，大嶼山收費廣場一帶會在今（26日）晚約九時開始臨時工程，封閉部分行車線，駕駛人士請留意。

一股偏東氣流正影響廣東沿岸。本港地區今日天氣預測大致多雲。下午部分時間有陽光。最高氣溫約21度。吹和緩至清勁偏東風，初時離岸間中吹強風。今日的最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等。天文台已發出黃色火災危險警告，表示火警容易發生，市民應小心防火，郊遊人士亦應小心防止山火。

展望未來兩三日部分時間有陽光，日間和暖。下星期三顯著轉冷，除夕及元旦氣溫降至8度左右。

清晨交通暢順。（劉定安攝）

大嶼山收費廣場今晚工程將封閉部分行車線

屯門至赤鱲角北面連接路定於2020年12月27日早上通車，同日零時零分起青嶼幹線亦會豁免使用費。駕駛人士需留意，大嶼山收費廣場一帶會在今（26日）晚約九時開始分階段進行相關工程，包括封閉部分行車線以移除收費亭等收費設施，以及更改交通標誌和道路標記等。其間，大嶼山收費廣場一帶將設置臨時行車線及維持現時每小時50公里的車速限制，現場亦會加設交通標誌及道路標記，指示駕駛人士。