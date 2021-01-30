天氣交通｜氣溫13至20度晴朗乾燥　沙田葵涌有臨時交通安排

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-01-30 06:24

早上天氣清涼。上午6時天文台錄得氣溫15度， 相對濕度百分之71，市區不少地方清晨氣溫低至13度，要小心保暖。天文台已發出黃色火災危險警告，市民應小心防火，郊遊人士亦應小心防止山火。交通方面，沙田沙田頭路以及葵涌麗梨花街今日均有臨時交通安排，出行請注意。

清涼的東北季候風正影響廣東沿岸。本港今日天氣大致天晴，日間乾燥，最高氣溫約20度。 吹和緩至清勁東風，初時離岸間中吹強風。展望未來數天大致天晴。明早仍然清涼，下週初日間天氣溫暖。

為配合新田圍邨內沙田頭路的定期維修工程，今（30日）上午10時至下午4時，介乎宣道會陳元喜小學與新田圍邨富圍樓之間的一段沙田頭路將會暫時封閉，禁止所有車輛行駛。九巴第47X、81K、87B及281M號線位於新田圍邨巴士總站內的巴士站將臨時遷移至沙田頭路新田圍邨欣圍樓外（即現時九巴第82K及282號線的巴士站）; 位於沙田頭路新田圍邨富圍樓外的巴士站將暫停使用。

黃偉民攝

為配合水管維修工程，當局於今日上午10時至下午5時，於麗梨花街實施臨時交通安排 ，所有長度超逾5米的車輛將禁止進入麗梨花街；所有車輛將禁止由和宜合道(北行) 右轉入麗梨花街(東行)；及所有車輛將禁止由麗梨花街(西行) 右轉入和宜合道(北行)。 沿和宜合道(北行)前往麗梨花街(東行)的車輛須改經梨樹路(西行)、梨樹路(東行)及和宜合道(南行)；及沿麗梨花街(西行)前往和宜合道(北行)的車輛須改經和宜合道(南行)、昌榮路(南行) 、青山公路-葵涌段(西行)、國瑞路(北行)、昌榮路(北行)及和宜合道(北行)。位於麗梨花街的兩個貨車收費錶停車位將暫時停用。