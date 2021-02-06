天氣交通｜氣溫18至26度　東鐵線9卡新車及新信號系統啟用

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-02-06 07:00

本港地區今日天氣預測天晴。日間溫暖，最高氣溫約26度。吹和緩偏東風。天文台上午6時錄得氣溫18度，相對濕度百分之86。港鐵東鐵線9卡新列車及新信號系統今日（6日）啟用，會有特殊車務安排，乘客須留意廣播提示。

港鐵東鐵線9卡新列車及新信號系統今日（6日）啟用，將會出現9卡及12卡列車同時行駛的「混合跑」情況，上車位置及車門分布均有不同。首班9卡車今早約5時半由沙田站開往九龍塘方向。早上繁忙時段往紅磡方向則只安排舊12卡車行駛。港鐵已增聘300人協助乘客適應新列車運作，繁忙時間會在多人車站準備「吉車」，也會設免費接駁巴應變。

張家豪攝

另外公衆請留意今日開始有系列臨時交通安排：

旺角花墟道一帶臨時交通及運輸安排 [節慶/活動]

為配合警方在2021年農曆新年前在旺角花墟道一帶實施人流管理安排，下列的臨時交通及運輸安排將會實施： 以下路段將於 2月6日上午8時臨時封閉，直至 2021年2月12日上午8時:花墟道；園藝街；園圃街及介乎洗衣街與基堤道之間的太子道西支路。

所有車輛（除持有有效許可證外）每日凌晨12時01分至下午5時禁止駛入上述路段。於上述道路封閉期間，所有車輛將臨時禁止由太子道西（西行）右轉入洗衣街（北行）。受影響的車輛須改行太子道西（西行）、通菜街、運動場道/界限街、花園街、太子道西支路及洗衣街（北行）。所有車輛將於2021年2月10日下午6時至2021年2月11日上午4時，以及2021年2月11日下午2時至2021年2月12日上午8時期間，禁止駛入太子道西（西行）近彌敦道掉頭往太子道西（東行）路段。

為配合維多利亞公園2021年農曆年宵市場實施第一階段的特別交通及運輸安排

警方將在2月6日(年廿五 )至2月10日(年廿九 )每日上午8時至翌日凌晨1時封閉以下路段 或行車線：

(i) 栢景臺 停車場北端入口的未命名路 段(出入栢景臺停車場的車輛除外 )；

(ii) 介乎高士威道與琉璃街之間的興發街 (專利巴 士及專 線小 巴除 外 )；

(iii) 介乎興發街與銀幕街之間的琉璃街 (傷健人士停車位除外 )；及

(iv) 電氣道介乎水星街與帆船街之間的部份行車線 。

根據 時人潮情況 封路範圍或將擴大。

青衣鄉事會路(南行)及葵青路(東行)臨時交通安排

為配合樹木修剪工程，當局將於2021年2月6日晚上11時至翌日上午2時在葵青區實施下列臨時交通及運輸安排:青衣鄉事會路(南行)往葵青路(東行)的支路將臨時封閉，禁止所有車輛駛入。沿青衣鄉事會路(南行)前往葵青路(東行)的受影響車輛，須改經青衣交匯處及葵青路(東行)。新界專線小巴第88號線(往葵芳站方向)及第88B號線(往葵芳站方向)須改經青衣交匯處，然後返回葵青路(東行)的原有路線。

油麻地臨時交通安排[道路工程]

為配合中九龍幹線－油麻地東工程，當局將於2月6日上午5時30分至4月30日，實施：將介乎渡船街與廣東道之間的一段西貢街(西行)將由雙線單程行車臨時改為雙線雙程行車；所有長度超逾7米的車輛將臨時禁止由渡船街(南行)左轉入西貢街；沿渡船街(南行)前往西貢街長度超逾7米的車輛將改經佐敦道(東行)、廣東道(北行)或炮台街(北行)

屯門公路臨時交通安排[道路工程]

為配合試行交通安排，當局將於2月6日上午6時至3月7日上午6時，臨時封閉屯門公路（往屯門方向）由其與青朗公路支路交界以北約200米處起，至同一交界以南約350米處止的慢線，禁止所有車輛駛入。