天氣交通｜周末溫暖 曾咀、和合石、沙嶺墳場特殊交通安排

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-03-20 07:16

本港今日天氣預測部分時間有陽光，下午相當溫暖，最高氣溫約28度。吹輕微至和緩偏東風。今日的最高紫外線指數大約是8，強度屬於甚高。展望明日能見度較低，日間相當溫暖，稍後北風增強。星期一早上顯著較涼。

運輸署宣佈為配合清明節而在屯門曾咀、粉嶺和合石及沙嶺墳場實施特別交通及運輸安排。今日至5月2日的所有假日，掃墓人士不可步行或駕駛私家車前往曾咀靈灰安置所，只可乘坐九巴特別路線第56S號或者的士往返。 粉嶺和合石和沙嶺墳場也有類似交通限制，部分時段市民只能乘搭交通工具或者的士前往。

當局今公佈將在清明節期間，於屯門封閉介乎湧浪路與曾咀靈灰安置所通路之間的一段稔灣路，所有周六日以及公衆假期的每日上午7時至晚上7時期間除緊急救援車輛、專營巴士、的士、前往新界西堆填區及T ▪ PARK [源 ▪ 區]的車輛、持有效封閉道路通行許可證的車輛；及獲現場警務人員許可的車輛外，其他車輛及行人一律不准駛入或進入：

九巴將於期間提供特別服務路線第56S號往返屯門站及曾咀，營運時間如下：屯門站開出由上午7時30分至下午5時；曾咀開出由上午8時45分至晚上7時。

除專營巴士或獲食物及環境衞生署批准的車輛外，其他車輛不得在曾咀靈灰安置所內通道停留或停候。

粉嶺和合石及沙嶺實施下列特別交通及運輸安排

(A) 粉嶺和合石

3 月 20 日、21 日、27 日及 28 日、4 月 2 日、3 日、4 日、5日、6 日、10 日、11 日、17 日及 18 日，每日上午 6 時至下午 5 時，封閉橋頭路(靈車除外)、銘賢路(專營巴士除外)、和家樓路、及和合石墳場內所有通路。市民可在道路解封後至墳場關閉前(即下午 7 時 30 分)駕車進入和合石墳場。附近多個停車場及停車位7 時至5時將暫停開放給使用，只有的士、有效傷殘人士泊車許可證的車輛及正在提供居民服務第NR112號線(粉嶺牽晴間至蓬瀛仙館)的公共巴士可進入停車場。

九巴第76S號線(粉嶺站-和合石)將會於2021年4月4日及5日提供服務；九巴第70S號線(紅磡站和合石)、第74S號線(平田-和合石)及第279S號線(長青-和合石)將會於2021年4月4日提供服務；及九巴第270A、270B、273、273A、277X、278X及279X號線，將會於2021年3月20日、21日、27日及28日、4月2日、3日、4日、5日、6日、10日、11日、17日及18日視乎乘客需求加強服務。

(B) 沙嶺墳場

3 月 20 日至 4 月 18 日(包括首尾兩天)，每日上午 6 時至下午 6 時，由羅湖站通往羅湖道的邊境禁區將會開放給公眾人士前往掃墓。這段期間所有假日的上午6時至下午6時，羅湖道由其與文錦渡路交界處起，至近沙嶺墳場管理處的路段將會臨時封閉，禁止所有車輛駛入，沙嶺道將會臨時封閉，禁止所有車輛駛入(緊急救援車輛及沙嶺居民的車輛除外)。

前往沙嶺的掃墓人士，可在上水乘搭九巴第 73K 號線及專線小巴第 59K號線，或使用港鐵東鐵線前往羅湖。九巴第 73K 號線假日會按需要加強服務。