天氣｜天文台料明日驟雨局部地區雷暴　周日風勢大下周一跌至14度

一股潮濕的偏東氣流正影響廣東沿岸。天文台表示，本港今日(14 日)下午局部地區能見度頗低，港內的能見度曾降至1000米左右。此外，一道低壓槽正為華南北部帶來驟雨。預測明日(15日) 早上短暫時間有陽光。稍後有幾陣驟雨，局部地區可能有雷暴。氣溫介乎19至25度。吹和緩東風，明日稍後北風逐漸增強。



展望: 隨後兩三日早上清涼，最低氣溫在14，15度左右，天色逐漸好轉。星期日風勢頗大。下周中後期普遍晴朗，天氣乾燥。



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冷鋒周六晚間橫過 下周初早晚清涼

天文台指出，受潮濕的偏東氣流影響，明日(15日)初時廣東沿岸能見度較低。預料現時影響華南北部的低壓槽會發展為一道冷鋒，並在明日向南移近沿岸地區，該區會有驟雨及雷暴。受冷鋒相關的東北季候風持續影響，星期日沿岸地區天氣轉涼，風勢頗大。下周初至中期該區天色好轉，天氣乾燥，早晚清涼。預料東北季候風會在下周後期稍為緩和，廣東地區日間氣溫回升。

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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月14日早上11 時30時更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一至周四早上清涼 天氣乾燥

根據天文台的九天天氣預報，明日（15日）日間短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，局部地區可能有雷暴。相對濕度仍達95%，氣溫料介乎19至25度。下周日（16日）早晚清涼，初時有一兩陣雨，日間短暫有陽光及乾燥，跌至15至21度，最低氣溫較前一天最高相差10度。

下周一（17日）早上相當清涼，日間短暫有陽光及乾燥，介乎14至20度；下周二（18日）及下周三(19日) 均預測介乎15至21度，早晩清涼及乾燥，下周二相對濕度最低介乎35 %。

下周四（20日）仍早上清涼，至下下周日（23日）均天晴及乾燥。周四起氣溫逐漸回升，從最低16度，逐日升至下下周日最低19度；連日最高氣溫介乎22度至25度。