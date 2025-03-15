霧鎖香江｜部分地區能見度頗低稍後可能有雷暴　冷鋒到明最低15度

一股潮濕的偏東氣流正影響廣東沿岸。天文台表示，位於廣東內陸的一道冷鋒正逐漸向南移動，與其相關的驟雨及雷暴正影響該區。預料冷鋒會在今日(15日)稍後橫過沿岸地區。預測本港大致多雲，有幾陣驟雨。初時短暫時間有陽光，部分地區能見度頗低。稍後局部地區可能有雷暴。稍後北風逐漸增強，晚上氣溫下降。

海事處提醒船長、本地船長和船舶負責人，由於現時香港部分水域能見度低於兩海里，在香港水域航行必須以安全航速並極度謹慎地駕駛。



展望: 未來兩三日早上清涼，最低氣溫在14、15度左右，天色逐漸好轉。星期日風勢頗大。下周中後期大致天晴及乾燥。



天文台預測本港今日(15日)大致多雲，有幾陣驟雨。初時短暫時間有陽光，部分地區能見度頗低。圖為將軍澳今早大霧情況。(倪清江攝)

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東北季候風下周後期漸緩和 天氣持續晴朗乾燥

天文台表示，受東北季候風影響，明日(16 日)華南沿岸地區天氣轉涼，風勢頗大，隨後兩三日天色好轉，早晚清涼，日間非常乾燥。預料東北季候風會在下周後期逐漸緩和，廣東地區氣溫回升，天氣持續晴朗及乾燥。

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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月15日早上11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一至周四清涼乾燥 相對濕度低至35%

根據天文台的九天天氣預報，明日（16日）早晚清涼，初時有一兩陣驟雨，日間短暫有陽光及乾燥，最低氣温15度。較周六最高氣温大跌10度。下周一（17日）早上相當清涼，日間短暫有陽光及乾燥，氣温再跌至介乎14至20度；下周二（18日）至下周三(19日) 均預測介乎15至21度，早晩清涼及日間非常乾燥，相對濕度最低均35 %，最高60%、70%。下周三起一連五日均天晴乾燥。

下周四（20日）仍早上清涼，氣溫逐漸回升至最低16度，最高22度。隨後數天温度逐日升1 度，至下下周一(24日)最低氣温升至20度；連日最高氣溫介乎22度至27度。

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