打風｜天文台料今年5至8個熱帶氣旋進港500公里　風季或6月前殺到

天文台今日（18日）發布全年天氣展望，預料今年進入香港500公里範圍內的熱帶氣旋大約有5至8個，數目屬正常偏多，並預計本港有機會6月或以前踏入風季，10月或之後風季結束，至於全年氣溫則較正常高。



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天文台今日（18日）發布全年天氣展望。（夏家朗攝）

全年平均氣溫較正常高 雨量接近正常惟仍有機會受暴雨影響

天文台台長陳栢緯表示，預計本港有機會6月或以前踏入風季，10月或之後風季結束，進入香港500公里範圍內的熱帶氣旋數目為正常至偏多，約5至8個。

隨著氣候持續暖化，天文台預計今年全年平均氣溫較正常高，雨量則接近正常，介乎2,100至2,700毫米，不過仍有機會受暴雨和局部大雨影響，市民應為風季做好準備。

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天文台加強雷達及衛星圖像服務

陳栢緯指，天文台今年會繼續加強各項服務，隨著雨季來臨，將加強天文台網頁及App的雷達及衛星圖像服務。

其中128及256公里範圍的雷達圖像更新頻率，會由現時12分鐘加密至6分鐘一次；64公里範圍除現時離海平面3公里高的降雨率圖像外，再增設2公里高圖像，讓市民更好掌握大氣低層的降雨情況。

此外，覆蓋亞洲西部的風雲-4B衛星圖像更新頻率，由現時每小時加密至每15分鐘一次，同時會增設「全日可見光」衛星圖像及韓國GK-2B衛星氣溶膠光學厚度圖像，以加強監測華及南海北部的天氣和能見度。

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