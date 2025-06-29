出門帶傘｜天文台：明起連續9日有驟雨　七一有雷暴　小暑達32度

【明日的天氣／假日天氣／七一天氣／天文台／回歸紀念日／HKO】天文台指，一道廣闊低壓槽會在本週於華南沿岸至南海北部一帶徘徊，持續為該區帶來不穩定天氣。受高空擾動影響，未來兩三日廣東沿岸驟雨較多及有雷暴，預計明日（30日）及周二七一回歸紀念日會有驟雨及雷暴。據天文台九天天氣預報，未來9日預計都有驟雨。



隨著高空擾動遠離及高空反氣旋逐漸增強，天文台預料本週中後期華南驟雨減少，天色稍為好轉。下周一（7月7日）為二十四節氣當中的「小暑」，天文台預計當日氣溫介乎27至32度；大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光及炎熱。



天文台預測7日1日回歸紀念日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光及炎熱。（資料圖片）

天文台預測7日1日回歸紀念日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光及炎熱。（資料圖片）

天文台預測7日1日回歸紀念日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光及炎熱。（資料圖片）

天文台表示，受廣闊低壓槽影響，廣東沿岸有驟雨及雷暴，預計本港地區今日（29日）吹和緩東南風，下午短暫時間有陽光，初時局部地區有雷暴。下午及晚上大致多雲，天氣炎熱，有幾陣驟雨。

一道廣闊低壓槽會在本週於華南沿岸至南海北部一帶徘徊，持續為該區帶來不穩定天氣。而受高空擾動影響，未來兩三日廣東沿岸驟雨較多及有雷暴。天文台預計，明日及星期二七一當日，氣溫介乎27至31度，大致多雲，有驟雨及雷暴。

天文台6月29日上午11時半更新九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

7.3酷熱 氣溫介乎28至33度

隨著高空擾動遠離及高空反氣旋逐漸增強，天文台預計本周後期華南天色稍為好轉。據天文台九天天氣預報，預計周三（7月2日）起，本港日間短暫或部分時間都有陽光，但同時會有幾陣驟雨或局部地區驟雨。

其中星期四（7月3日）氣溫介乎28至33度，日間部分時間有陽光，天氣酷熱，局部地區有驟雨。隨後三日（7月4日至6日）氣溫預料同為28至32度，短暫時間有陽光，有一兩陣或幾陣驟雨，天氣炎熱。

天文台預測隨着高空擾動遠離，下周中期華南天色稍為好轉，天氣酷熱。（資料圖片）

7.7小暑最高32度

下周一（7月7日）為二十四節氣當中的「小暑」，天文台預計當日及翌日氣溫介乎27至32度；大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光及炎熱。