白海豚下沉氣流到港　市區最高氣溫約36度　持續極端酷熱

【打風／天文台／HKO／移動路徑／熱帶低氣壓／強颱風白海豚】酷熱天氣警告仍然生效。受強颱風白海豚外圍下沉氣流，天文台預測今日（9日）大致天晴。早上最低氣溫約29度。日間極端酷熱，市區最高氣溫約36度，新界再高兩三度。吹和緩西至西北風，高地風勢間中清勁，今日的最高紫外線指數大約是9，強度屬於甚高。



天文台展望週一（10日）持續極端酷熱，部分地區氣溫達37度或以上。本週中期高溫天氣持續。



天文台呼籲市民請留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。避免戶外劇烈運動。若出現頭暈、頭痛、噁心、氣促及神志不清等徵狀，應立刻休息和求助，並儘快求醫。



圖為截至8月9日凌晨5時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

本週初天氣極端酷熱 極端酷熱或會觸發雷雨

天文台表示，熱帶氣旋白海豚會在今日橫過東海，並移向浙江至福建北部一帶。受其外圍下沉氣流影響，華南地區天色普遍晴朗，本週初天氣極端酷熱，而高溫亦會觸發雷雨。預料一股西南氣流會在本週中期影響廣東沿岸，該區高溫天氣持續，亦有幾陣驟雨。而高空擾動會在本週後期為華南帶來不穩定天氣。

強颱風白海豚8月9日凌晨2時集結在香港之東北偏東約1,130公里，中心附近最高持續風速每小時165公里。白海豚會在今日橫過東海，並移向浙江至福建北部一帶。(天文台圖片)

天文台預測今日（9日）大致天晴。早上最低氣溫約29度。日間極端酷熱，市區最高氣溫約36度，新界再高兩三度。（李家傑攝）

天文台預測今日（9日）大致天晴。早上最低氣溫約29度。日間極端酷熱，市區最高氣溫約36度，新界再高兩三度。（李家傑攝）

天文台預測今日（9日）大致天晴。早上最低氣溫約29度。日間極端酷熱，市區最高氣溫約36度，新界再高兩三度。（李家傑攝）

天文台預測今日（9日）及明日（10日）吹西至西北風4級，高地間中5級，大致天晴，日間極端酷熱。氣溫介乎29至36度及29至35度。

天文台自動分區天氣預報顯示，今日下午2時絕大部分區域升至35度，西貢、沙田及天水圍升至36度；而大埔及打鼓嶺升至37度，上水及新界升至38度，達到人體溫度或以上。

天文台自動分區天氣預報顯示，今日下午2時絕大部分區域升至35度，西貢、沙田及天水圍升至36度；而大埔及打鼓嶺升至37度，上水及新界升至38度，達到人體溫度或以上。(天文台圖片)

天文台8月9日凌晨0時00分更新九天天氣預報，料未來五日氣溫達酷熱至極端酷熱水平，市區最高32至36度。(天文台圖片）

到下周二（11日）吹西至西南風3至4級，大致天晴，日間酷熱，市區氣溫介乎39至34度，稍後局部地區有驟雨。下周三（12日）仍熱達酷熱級別，氣溫料介乎28至33度，吹西南風4級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

天文台預測由下周四（13日）起氣溫稍降，下周四至六（15日）市區氣溫回落至介乎27至32度，其後周日（16日）及下下周一（17日）最高32度。

預測下周四及五吹西南風4級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨；周六吹西南風3至4級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨；其後周日吹西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。