天文台料紫檀及沙德爾登陸後逼港400公里　先狂風雷暴後熱浪殺到

【打風／天文台／HKO／紫檀／沙德爾／移動圖徑／明天的天氣／開學天氣】「四旋共舞」落幕，今日（8月25日）在南海至西北太平洋只餘熱帶風暴紫檀及強颱風沙德爾。天文台測紫檀會在明日（26日）橫過廣東西部雷州半島，隨後移入廣東西部內陸；而沙德爾料周五（28日）在福建北部霞浦登陸，其後續向西南移動，進入湖南、廣東及江西交界處。



按天文台今日發表的預測移動路徑圖，紫檀及沙德爾登陸後都會進入本港400公里範圍內，但會逐漸減弱熱帶氣旋，最後只餘低壓區，對本港沒有威脅。不過與兩個低壓系統相關的懸殊天氣會先後影響本港，天文台預測明日及周四（8月26日及27日）間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大；到周五（28日）受沙德爾外圍下沉氣流影響，本周後期華南天氣漸轉酷熱，料周五本港市區（以天文台尖沙咀總部計）升至33度。



8月25日衞星雲圖顯示，強颱風沙德爾環流甚大，但中心風眼並不明顯。(Tropical Tidbits圖片)

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8月25日衞星雲圖顯示，熱帶風暴紫檀比較靠近超南北部。(Tropical Tidbits圖片)(Tropical Tidbits圖片)

天文台表示，在正午12時，熱帶風暴紫檀集結在海口之西南偏西約280公里，預料向東北移動，時速約14公里，橫過北部灣，移向雷州半島西部沿岸。 紫檀中心附近最高持續風速每小時65公里，今早開始「回馬槍」轉向東北移動，天文台料明日（8月26日)凌晨在雷州半島西南登陸，明早11時移至本港西南約400公里的湛江市東面，並減弱為熱帶低氣壓，其後再向東北移動，並減弱為減壓區。

天文台指紫檀與本港保持相當距離，對本港直接威脅不大。

強颱風沙德爾8月25日早上8時集結在香港之東北偏東約1,780公里，中心附近最高持續風速每小時165公里。天文台預測沙德爾會在25至26日移向琉球群島一帶，隨後靠近華東沿岸一帶。(天文台圖片）

沙德爾今日凌晨減弱為強颱風，今早中心附近最高持續風速每小時165公里中午。中午時分集結在沖繩島以東約300公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，移向琉球群島一帶。天文台預測沙德爾在今晚至明早橫過沖繩島以北，後轉向西南移動，周四（8月27日）上午減弱為颱風，周五（28日）下午在福建北部霞浦登陸，再移至省會福州，之後掠過江西南部，再移至湖南南部及廣東北部，並減弱為低壓區。

熱帶風暴紫檀8月25日上午11時集結在香港之西南偏西約750公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。天文台預測紫檀會在26日橫過雷州半島，隨後移入廣東西部內陸。(天文台圖片）

天文台8月25日預測熱帶風暴紫檀會在8月26日橫過雷州半島，隨後移入廣東西部內陸，即香港400公里內，但已減弱為熱帶低氣壓。(天文台圖片）

熱帶低氣壓艾莎尼及熱帶低氣壓簡拉維已減弱為低壓區，已先後消散。

熱帶低氣壓艾莎尼已減弱為低壓區，8月25日8時集結在香港以東約2,500公里，中心附近最高持續風速每小時40公里。天文台預測艾莎尼已在硫黃島以南之西北太平洋減弱為低壓區。(天文台圖片）

熱帶低氣壓簡拉維已減弱為低壓區，8月24日晚上20時集結在香港之東北約560公里，中心附近最高持續風速 每小時40公里。簡拉維已在福建內陸消散。(天文台圖片）

明天的天氣：間中有驟雨及狂風雷暴 部分地區雨勢較大

天文台表示，預料一股活躍偏南氣流會在未來一兩日為廣東沿岸帶來驟雨及狂風雷暴。九天天氣預報顯示，明日（8月26日）吹南風4至5級，離岸及高地間中6級，多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大；周四（8月27日）吹南至西南風4級，初時離岸及高地間中5級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大。

天文台預測兩日市區氣溫均介乎27至31度。

天文台8月25日上午11時半更新九天天氣預報，料本周中中有驟雨及狂風雷暴，本周後期氣溫上升，9月初時晴時雨。（天文台圖片）

沙德爾外圍下沉氣流周五殺到 市區氣溫料升至33度

受沙德爾外圍下沉氣流影響，天文台料本周後期華南天氣漸轉酷熱，但高溫亦會觸發驟雨。周五（8月28日）吹西至西南風3至4級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，稍後局部地區有雷暴，市區氣溫介乎28至33度，新界再高兩三度。周六（8月29日）吹西至西南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫最高32度。

▼2026年8月19日 廣闊低壓區為本港帶來偏東強風▼



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下周二開學日 天文台預測間中有驟雨及雷暴

受一道廣闊低壓槽影響，下周初廣東沿岸有驟雨及雷暴。天文台料下周日（8月30日）吹西南風4級，高地間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。下周一（8月31日）吹南風4級，大致多雲，間中有驟雨及雷暴；下周二（9月1日）開學日，吹南至東南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。三日市區氣溫均介乎27至31度。

下周三及四（2及3日）吹東南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫料均介乎27至32度。

天文台8月25日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎27至33度。（天文台圖片）