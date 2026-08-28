打風？天文台︰下周初廣闊低壓槽或存在低壓區　9.1開學日有雷暴

【打風／低壓區／天文台／HKO／明天的天氣／沙德爾／班朗／艾濤】天文台今日（28日）中午表示，廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨，料明日（29日）市區氣溫最高33度，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，並預測該廣闊低壓槽下周初為廣東沿岸及南海北部帶來不穩定天氣，低壓槽上可能有低壓區存在。



暑假即將結束，天文台預料下周二開學日（9月1日）初時有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，根據「地球天氣」網頁，人工智能模式「風烏」、「伏羲」及「盤古」都預測，該潛在低壓區下周二（1日）在海南島東部形成，隨後向東移動橫過南海，隨後轉向東北方向趨向台灣。



此外，天文台預測未來兩三日菲律賓以東或有低壓區發展，隨後大致移向台灣以東海域。內地中央氣象台今早預料，未來10日西北太平洋和南海將有兩個熱帶氣旋生成。



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天文台︰廣闊低壓槽下周初帶來不穩定天氣 或有低壓區存在

天文台今早11時半更新天氣概況指，廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨，料廣東地區明日（29日）風勢微弱，天氣酷熱，亦有幾陣驟雨，而廣闊低壓槽下周初為廣東沿岸及南海北部帶來不穩定天氣，低壓槽上可能有低壓區存在，至下周中期華南受較乾燥的大陸氣流影響，天色好轉，天氣酷熱。

天文台又指，熱帶氣旋沙德爾今明兩日移入華中內陸並逐漸減弱；另一方面，未來兩三日菲律賓以東之西北太平洋可能有低壓區發展，隨後大致移向台灣以東海域。

天文台8月28日早上11時半更新的九天天氣預報，料周六（29日）初時局部地區有雷暴。（天文台網頁截圖）

天文台今日中午預測，今午及晚間大致多雲，有幾陣驟雨，下午短暫時間有陽光及炎熱。稍後局部地區有雷暴，吹和緩西至西南風。酷熱天氣警告已在下午1時40分及出，同時勞工處黃色工作暑熱警告生效。

明日的天氣︰市區氣溫最高33度 初時局部地區有雷暴

天文台今早11時半更新九天天氣預報指，明日（29日）市區氣溫28度至33度，相對濕度65%至95%，吹西至西南風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光及酷熱。

天文台8月28日早上11時半更新的九天天氣預報，料周六及下周三（8月29日及9月2日）市區氣溫最高33度。（天文台網頁截圖）

天文台8月28日早上11時半更新的九天天氣預報，料下周三及下周四（9月2日及3日）相對濕度最低55%。（天文台網頁截圖）

周日部份地區驟雨較多 下周一中有驟雨及狂風雷暴

後日（30日）市區氣溫27度至31度，相對濕度75%至95%，吹西南風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，部份地區驟雨較多。下周一（31日）市區氣溫26度至30度，相對濕度75%至95%，吹東至東北風4級，稍後離岸及高地間中5級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。

下周二開學日初時有幾陣驟雨 局部地區有雷暴

下周二（9月1日）為開學日，市區氣溫27度至32度，相對濕度70%至95%，吹北至東北風4級，初時離岸及高地間中5級，大致多雲，初時有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光。

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下周末有幾陣驟雨 日間短暫時間有陽光

下周三（2日）市區氣溫27度至33度，相對濕度55%至85%，吹北風4級，離岸及高地間中5級，部份時間有陽光，日間酷熱。下周四（3日）市區氣溫27度至32度，相對濕度55%至85%，吹北風4級，離岸及高地間中5級，部份時間有陽光。

下周五（4日）市區氣溫26度至32度，相對濕度60%至90%，吹北風4級，間中5級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部份時間有陽光。下周六及周日（5日及6日）吹北風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，周六市區氣溫26度至31度、周日27度至31度。

沙德爾8月28日中午12時已減弱至強烈熱帶風暴，未來兩日進入內陸。（天文台圖片）

熱帶氣旋「班朗」生成，文台路徑概率預報圖顯示對香港、台灣及內地都沒有影響。（天文台圖片）

熱帶氣旋「艾濤」生成，文台路徑概率預報圖顯示對香港、台灣及內地都沒有影響。（天文台圖片）

沙德爾減弱至強烈熱帶風暴移入內陸 班朗及艾濤料對港無影響

熱帶氣旋方面，天文台中午表示沙德爾正午12時已減弱至強烈熱帶風暴，集結在溫州西南約40公里，預料向西移動，時速約22公里，橫過浙江南部，移入內陸並繼續減弱。根據熱帶氣旋路徑預測圖，沙德爾明早（29日）進入江西省並減弱至熱帶低氣壓，明晚移至湖南省，再減弱至低壓區。

此外，熱帶氣旋「班朗」及「艾濤」已在西北太平洋生成，天文台路徑概率預報圖顯示對香港、台灣及內地都沒有影響。

▼人工智能「風烏」8月28日預測潛在低壓區路徑▼



▼人工智能「伏羲」8月28日預測潛在低壓區路徑▼



▼人工智能「盤古」8月28日預測潛在低壓區路徑▼



風烏等三個AI模式料潛在低壓區下周初形成 下周三橫過南海

天文台「地球天氣」網頁顯示，不論是歐洲中期預報中心、人工智能電腦模式包括歐中AIFS、風烏、伏羲及盤古，都預測廣闊低壓槽上的低壓區在下周初期形成，惟移動路徑及強度有所不同。不過需注意，AI預測結果是由電腦直接輸出原始資料，未經天文台科學主任調整。

其中風烏、伏羲及盤古預測，該潛在低壓區下周二（9月1日）在海南島東部海域形成，隨後往東面移動，並不斷增強，料下周三（2日）橫過南海，隨後轉向東北方向趨向台灣；風烏及盤古料下周四（3日）登陸台灣，伏羲料下周五（4日）登陸台灣。

▼人工智能「歐中AIFS」8月28日預測潛在低壓區路徑▼



▼歐洲中期預報中心8月28日預測潛在低壓區路徑▼



歐洲AI模式料潛在低壓區下周五逼近廣東東部沿岸

而歐中AIFS預測，該潛在低壓區下周一（31日）在海南島西部的北部灣形成，下周二（9月1日）越過海南島，下周三（2日）向東面移動並不斷增強，下周四（3日）在南海轉往北面移動，其後下周五（4日）逼近廣東東部沿岸並不斷減弱。

歐洲中期預報中心與歐中AIFS的前期預測相近，惟預料該潛在低壓區下周四（3日）繼續轉向東北方向，並快速移動趨向台灣，至下周五（4日）已掠過台灣南部。

內地中央氣象台︰未來10日西北太平洋和南海將有兩旋生成

內地中央氣象台今早發布的中期天氣預報指，熱帶氣旋「艾濤」未來對中國沒有影響，料未來10日西北太平洋和南海將有兩個熱帶氣旋生成。