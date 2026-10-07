熱帶氣旋｜今年34個影響西北太平洋及南海　8月錄12個破單月紀錄

天文台今日（7日）發布最新一則《天氣隨筆》指，今年截至10月6日，共有34個熱帶氣旋影響西北太平洋及南海，顯著多於1月至9月長期平均值的約21個，而其中12個熱帶氣旋於8月形成，打破自1961年以來的單月最高紀錄。



天文台預料，本月餘下時間有熱帶氣旋直接影響本港的機會不大，不過現時正有3個熱帶氣旋影響西北太平洋，預料大氣環流形勢有利於引導在西北太平洋上的熱帶氣旋轉向偏北方向移動，有機會影響日本一帶及其鄰近海域，計劃到訪當地的市民應多加留意最新天氣資訊。



2026年進入香港500公里範圍內，以及於本港約500多公里掠過的5個熱帶氣旋（紅霞、紫檀、沙德爾、6月的一個熱帶低氣壓及簡拉維）的暫定路徑。

今年34個熱帶氣旋影響西北太平洋及南海

天文台最新一則《天氣隨筆》以「2026年風季已完結？」為題，由科學主任（氣候資訊服務及熱帶氣旋研究）呂旭昇，和科學主任（氣候預報服務及氣候變化研究）謝鈞澍所撰寫。

根據天文台的初步分析，今年截至10月6日，共有34個熱帶氣旋影響西北太平洋及南海，當中有9個影響南海，接近1月至9月的長期平均值約8個。

本港方面，美莎克、紅霞及沙德爾引致天文台需要發出熱帶氣旋警告信號，其中紅霞於7月26日在香港天文台東北約80公里掠過，天文台需要發出九號烈風或暴風風力增強信號。雖然截至目前今年只有3個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內，少於長期平均值的約5個，但其實亦有兩個熱帶氣旋在香港約500多公里掠過，分別是6月的一個熱帶低氣壓和8月的簡拉維。

2026年9月影響西北太平洋及南海的熱帶氣旋暫定路徑。陰影顏色表示9月熱帶氣旋長期平均路徑的分布密度。

9月無熱帶氣旋進入南海 情況並不常見

此外，剛過去的9月，由於熱帶氣旋形成位置較正常偏東，加上副熱帶高壓脊的引導氣流有利西北太平洋上形成的風暴轉向偏北移向日本一帶，以致該月並沒有於西北太平洋形成的熱帶氣旋進入南海。翻查歷史資料，此情況並不常見。

料本月有熱帶氣旋直接影響本港機會不大

比對8月和9月的海面溫度距平分析，可見南海的海面溫度有下降跡象，其中南海北部和中部的降溫較為顯著。同時，南海至菲律賓一帶的大氣低層自9月下旬起已建立反氣旋環流異常，大大抑制該區的深厚對流發展。

文章提及，最新的氣候模式普遍預測該反氣旋環流異常將持續影響南海至10月下旬，大氣環流和海洋條件均不利於熱帶氣旋生成，意味即使有低壓區於南海形成，其進一步發展為熱帶氣旋的空間亦相當有限。因此，預料本月餘下時間有熱帶氣旋直接影響本港的機會不大。回顧今年三月發布的全年展望，倘若今年風季最終於10月或之前結束，整體而言仍符合當時的預期。

2026年8月和9月西北太平洋及南海的海面溫度距平分析。

南海至菲律賓一帶的大氣低層已於2026年9月下旬建立反氣旋環流異常，大大抑制南海的深厚對流發展。

3個熱帶氣旋有機會影響日本一帶

翻查過去三次超強厄爾尼諾發展年的紀錄，1982年和1997年並沒有熱帶氣旋於當年的10月至12月進入本港500公里範圍；而2015年最後一個影響本港的熱帶氣旋為10月上旬的「彩虹」，其最接近香港的距離為約320公里，當時天文台需要發出三號強風信號。

不過值得留意的是，廣闊暖水區正持續影響西北太平洋，加上厄爾尼諾處於增強階段，預料西北太平洋的熱帶氣旋活動仍然相當活躍。現時正有3個熱帶氣旋（彩雲、小熊、諾洛）影響西北太平洋，預料大氣環流形勢有利於引導在西北太平洋上的熱帶氣旋轉向偏北方向移動，有機會影響日本一帶及其鄰近海域，計劃到訪當地的市民應多加留意最新天氣資訊。