風季未完？太平洋雙旋共舞　颱風「煙花」昨生成　料周五闖塞班島

【香港天文台／HKO／霜降／明天的天氣／萬聖節的天氣／颱風／煙花／薔琵】位於西北太平洋的熱帶低氣壓昨日（24日）已升格為強烈熱帶風暴，並命名為「煙花」，為今年第31個颱風，與2013年並列本世紀編號颱風最多的年份。日本氣象廳預計，「煙花」將於本周五（30日）移至塞班島以北一帶，但未有公布後續路徑。據本港天文台的熱帶氣旋路徑概率預報，「煙花」預計不會進入本港800公里範圍。



至於日前以下沉氣流為本港帶來最熱「霜降」的颱風「薔琵」，天文台預計會在明日（26日）登陸日本九州，隨後變為溫帶低氣壓。惟日本氣象廳預料，「薔琵」將為九州、四國、中國地區等帶來降雨。



本港天氣方面，天文台指，東北季候風會在明日為廣東帶來大致良好的天氣，預計本港氣溫介乎26至30度；吹和緩東至東北風。一股清勁至強風程度的偏東氣流會在本周中期逐漸影響華南沿岸，該區雲量稍多。



位於西北太平洋的熱帶低氣壓30W，昨日凌晨升格為熱帶風暴，並命名「煙花」（英文名：In-Fa）。（美國國家海洋暨大氣總署圖片）

日本氣象廳預計「煙花」明日將升為強颱級別，逐漸由向北轉為向西北移動，並於本周五（30日）移至塞班島一帶。（日本氣象廳圖片）

中國中央氣象台預計，「煙花」將以每小時15至20公里的速度向西北移動，並逐漸增強為超強颱風級別，未來對中國海區無影響。（中國中央氣象台圖片）

天文台的「熱帶氣旋路徑概率預報」中，本港位於「煙花」預計可能的路徑以外，即使採取最低機率、最接近香港的路徑，亦不會進入本港方圓800公里範圍。（天文台圖片）

位於西北太平洋的熱帶低氣壓30W，昨日凌晨升格為熱帶風暴，並命名「煙花」（英文名：In-Fa）。至昨晚，日本氣象廳將其升格為強烈熱帶風暴，預計「煙花」明日將升為強颱級別，逐漸由向北轉為向西北移動，並於本周五（30日）移至塞班島一帶，但未有公布後續路徑。

中國中央氣象台預計，「煙花」將以每小時15至20公里的速度向西北移動，並逐漸增強為超強颱風級別，未來對中國海區無影響。本港天文台的「熱帶氣旋路徑概率預報」中，本港位於預計可能的路徑以外，即使採取最低機率、最接近香港的路徑，亦不會進入本港方圓800公里範圍。

颱風「薔琵」已減弱為熱帶風暴，天文台預計，「薔琵」會在今明兩日移向日本九州一帶並逐漸演變為溫帶氣旋。（天文台圖片）

至於颱風「薔琵」則已減弱為熱帶風暴，今午兩時位於香港之東北約1,420公里外，中心附近最高持續風速為每小時75公里。天文台預計，薔琵會在今明兩日移向日本九州一帶並逐漸演變為溫帶氣旋。

日本氣象廳預計，薔琵明日將逼近並登陸九州，隨後或將在四國近海，變為溫帶低氣壓。氣象廳又預料，鋒面活動將趨於活躍，提醒西日本至東日本大範圍地區及沖繩，高度警惕地質災害、低窪地區積水、河流水位上漲及大浪。

2026年10月21日，受高空反氣旋影響，本港天氣酷熱。（資料圖片／鄧倩螢攝）

2026年10月21日，受高空反氣旋影響，本港天氣酷熱。（資料圖片／鄧倩螢攝）

明日的天氣：介乎26至30度 初時有一兩陣微雨 部分時間有陽光

至於本港，天文台指，東北季候風會在明日為廣東帶來大致良好的天氣。預計本港明日氣溫介乎26至30度；吹和緩東至東北風；初時有一兩陣微雨；部分時間有陽光。周二（27日）氣溫維持26至30度；大致多雲，初時有一兩陣微雨；日間部分時間有陽光。

至本周中期，一股清勁至強風程度的偏東氣流會逐漸影響華南沿岸，該區雲量稍多。周三（28日）介乎25至28度；大致多雲，初時有一兩陣微雨；日間短暫時間有陽光。周四（29日）最高氣溫升至29度，初時部分時間多雲；日間大致天晴。

隨著偏東氣流稍為緩和，本周後期廣東天色普遍晴朗，內陸地區日夜溫差頗大。周五（30日）天晴，氣溫介乎25至30度；周六（31日）萬聖節氣溫同樣介乎25至30度，大致天晴；東風4級，稍後離岸5級。

下周日（11月1日）氣溫介乎25至29度，吹東風4至5級，初時高地間中6級；大致多雲，初時有一兩陣微雨；日間部分時間天色明朗。下周一（11月2日）最高氣溫升至30度，部分時間有陽光。下周二（11月3日）最低氣溫降至24度，部分時間有陽光；大致多雲，日間部分時間有陽光。