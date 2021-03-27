天氣交通｜溫暖初時有微雨　清明各區特殊交通安排

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-03-27 07:18

一道雲帶正覆蓋本港，今日天氣預測初時大致多雲，有一兩陣微雨。日間漸轉天晴，天氣相當溫暖，最高氣溫約27度。吹和緩偏東風，晚上轉吹東南風。計劃前往拜山的市民請留意特別交通安排。

天文台網站截圖

上午7時天文台錄得氣溫22度， 相對濕度百分之87。展望未來一兩日早晚較為潮濕。下週日間持續炎熱，部分時間有陽光。現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在週末期間逐漸被一股較潮濕的偏南氣流取代。預料位於南海北部的高空反氣旋會在下週為華南沿岸帶來普遍晴朗及炎熱的天氣。

天文台6時20分發出強地震報告，6時02分台灣東北面發生一 次 6.2 級地震 ， 震中位於北緯26.1 度 ， 東經125.0度附近，即石垣島之東北偏北約220公里。

運輸署通知在清明節期間實施特別交通及運輸安排：

1. 大嶼山

東涌道2021 年 3 月 27 日及 28 日，及 4 月 3 日、4 日及 5 日上午 6 時至下午 6 時期間，東涌道介乎石門甲道與嶼南道之間的封閉道路，將會臨時開放予所有車輛駛入。其餘嶼南地區的所有道路或通路將繼續維持全日 24 小時道路封閉。除緊急車輛及持有有效的大嶼山封閉道路通行許可證的車輛外，所有車輛禁止駛入。嶼巴第34S 號線(東涌市中心-東涌道第十八號塋葬區)將會於 2021 年 4 月 4 日上午 8 時 45 分至下午 1 時 15 分期間提供服務。

2. 沙田

在 2021 年 3 月 27 及 28 日、4 月 2、3、4、5、6、10、11、17 及 18 日，每日上午7 時至下午 6 時，下列路段將會封閉，禁止所有車輛駛入：介乎悠安街與富山火葬場之間的一段下城門道、悠安街及悠定街 (靈車、送殯行列車輛、專線小巴第 64K 號線、白田二區至五區與湖景花園居民車輛及緊急車輛除外)；及排頭街由其與上禾輋路交界處以西的路段 (緊急車輛除外)。在 2021 年 3 月 27 及 28 日、4 月 2、3、4、5、6、10、11、17 及 18 日，每日上午9 時至下午 5 時，道風山路由其與百樂徑交界處以北的路段將會封閉，禁止所有車輛駛入(緊急車輛、道風山居民及道風山工作人士乘坐的車輛除外)，而介乎松嶺路與百樂徑之間的一段道風山路，亦會臨時實施單線雙程行車安排。

3. 長沙灣

於2021年3月27日至28日，每日上午7時至晚上7時，永明里將會封閉，禁止所有車輛行駛；於2021年4月2日至6日，每日上午7時至晚上7時，永明街及永明里將會封閉，禁止所有車輛行駛。於2021年4月2日至6日，每日上午7時至下午5時，永德路的入口通路將會封閉，禁止所有車輛行駛。2021年4月2日至6日，介乎青山道與瓊林街之間的一段汝州西街將於每日上午7時至晚上7時將嚴格執行「不准泊車」的規定；汝州西街近永明街(熟食檔對面)將禁止上落乘客；及呈祥道將於每日上午7時至晚上7時嚴格執行「不准停車」及「不准泊車」的規定。

4. 鑽石山

2021年3月27日、28日及4月2日、3日、4日、5日、6日、10日及11日上午7時至晚上6時期間，以下道路將會封閉，禁止所有車輛駛入，包括通往鑽石山火葬場的通路﹔介乎鑽石山殯儀館與中電變電站之間的通路；及毗連鑽石山殯儀館，通往思親堂的通路。交通改道方面所有車輛只可沿蒲崗村道(南行)下山方向進出豐盛街或富山邨停車場；沿蒲崗村道(北行)上山方向進出宏景花園停車場；及由蒲崗村道(東行)經由慈雲山(南)巴士總站最東面的行車線前往毓華街(西行)。

5. 西貢

為確保清明節期間人流暢順，通往企壁山墳場的孟公窩路路段，將於2021年3月27日及28日、及4月2日、3日、4日及5日，每日上午8時至下午5時期間暫時封閉。除獲運輸署簽發封閉道路許可證的車輛及由警務人員指示的緊急車輛外，其他所有機動車輛一律不准駛入上述路段。