清明節復活節天氣｜天文台料4月4日31度　或打破137年兩節日紀錄

撰文：林穎嫺
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下周日4月4日是清明節兼復活節，市民本周五（4月2日）迎來5天長假。天文台今早公布的九天天氣預報，預測下周日大致天晴，並上調最高氣溫預測至31度，有機會打破2015年清明節兼復活節創下的30.6度紀錄，成為137年來最熱清明節和復活節。
一股強勁偏東氣流預料會在下周初來到華南，天文台預測屆時風勢將會較大，亦會令破記錄高溫回落，下周一（4月5日）最低氣溫約為23度，下周日低8度。
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高空反氣旋正覆蓋南海北部及華南沿岸，今（30日）正午時分，本港大部分地區氣溫上升至29度或以上。不過，氣旋未來一兩日會稍為減弱，廣東沿岸會有幾陣驟雨。
天文台預測，4日4日最高氣溫，可達31度，有機會創下最炎熱清明、復活節雙記錄。（天文台截圖）
2015年清明節兼復活節達30.6度
「雨紛紛」的情景會否延續至清明節？天文台預測，高空反氣旋周五（4月2日）會再度增強，周末期間，華南沿岸天氣普遍晴朗及炎熱，下周日（4日4日）清明節的最高氣溫，可達31度，或打破2015年清明節（4月5日)創下的30.6度記錄。這兩年的清明更撞正復活節，因此今年清明節和復活節或成1884年有紀錄以來最高溫雙記錄。
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下周一驟跌8度 低至23度
炎熱天氣或會持續至下周初，天文台預料，一股達強風程度的偏東氣流將在下周初影響華南沿岸，屆時風勢將會較大，下周一氣溫或驟跌8度，最低溫只有23度。初時會有一兩陣微雨及薄霧，下午部分時間有陽光。
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