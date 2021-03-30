清明節復活節天氣｜天文台料4月4日31度　或打破137年兩節日紀錄

下周日4月4日是清明節兼復活節，市民本周五（4月2日）迎來5天長假。天文台今早公布的九天天氣預報，預測下周日大致天晴，並上調最高氣溫預測至31度，有機會打破2015年清明節兼復活節創下的30.6度紀錄，成為137年來最熱清明節和復活節。

一股強勁偏東氣流預料會在下周初來到華南，天文台預測屆時風勢將會較大，亦會令破記錄高溫回落，下周一（4月5日）最低氣溫約為23度，下周日低8度。