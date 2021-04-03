天氣交通｜清明節炎熱最高31度　港珠澳大橋小型客車免費通行3日

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-04-03 07:21

高空反氣旋正為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣。早上6點20分天文台錄得氣溫24.5度，相對濕度百分之87%。本港今日天氣預測大致天晴。早上沿岸有薄霧。日間天氣炎熱，市區最高氣溫約31度，新界再高一兩度。吹微風。天文台已發出黃色火災危險警告，表示火警容易發生，市民應小心防火，郊遊人士亦應小心防止山火。展望清明節仍然炎熱。下週風勢較大，氣溫較低。

今日的最高紫外線指數大約是7，強度屬於高。高空反氣旋會在週末期間為華南沿岸及南海北部帶來普遍晴朗及炎熱的天氣。預料一股清勁至強風程度的偏東氣流會在下週持續影響廣東沿岸，該區氣溫普遍較低。而一道雲帶會在下週中後期為華南帶來有雨的天氣。

根據港珠澳大橋（大橋）管理局通知，由4月3日零時零分至4月5日午夜12時，大橋將一連三日實施小型客車免費通行政策。期間，小型客車經大橋收費站往返珠海或澳門口岸無須繳付150元人民幣的通行費，而有關車輛行經電子收費車道（不停車）及人工收費車道（須停車）的行車安排維持不變。小型客車是指七座位或以下（包括司機）的載客車輛。

大橋主橋位於內地水域，收費站亦位於內地範圍。根據屬地原則，負責營運大橋主橋的大橋管理局執行內地在清明節假期期間免收小型客車通行費這項全國性政策。