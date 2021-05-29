天氣交通｜天氣酷熱長洲高溫36度　石硤尾窩仔街部分封閉巴士改道

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-05-29 06:40

本港今日天氣預測部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度，離島高達36度。吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。

配合緊急道路維修工程，石硤尾窩仔街將於今（29日）上午9時至明（30日）上午6時封閉部分路段，前往大坑東道的車輛將受影響，位於窩仔街(東行)近民樂樓的巴士站將臨時取消，九巴2D、6D、6P、隧巴104、新巴第702號路線及九龍專線小巴第41A及41M號路線需改道。

高空反氣旋為廣東沿岸及南海北部帶來普遍晴朗的天氣。展望明日仍然炎熱，但間中亦有驟雨。星期一、二雨勢有時頗大及有雷暴。

石硤尾窩仔街臨時交通及運輸安排

為配合緊急道路維修工程，窩仔街將於5月29日上午9時至翌日上午6時實施下列臨時交通及運輸安排：介乎偉智街與大坑東道之間的窩仔街(東行)部分路段及窩仔街(西行)近棠蔭街的部分路段將會臨時封閉。沿窩仔街前往大坑東道的受影響車輛，須改經偉智街、南昌街、大坑西行及大坑東道。

位於窩仔街(東行)近民樂樓的巴士站將會臨時取消。九巴第2D、6D、6P路線、隧巴第104路線、新巴第702號路線及九龍專線小巴第41A及41M號路線，須改道，直到恢復原有路線。