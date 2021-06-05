天氣交通｜多雲有驟雨最高溫約31度　周日天色好轉尖沙咀有封路

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-06-05 07:37

本港今日（5日）天氣預測大致多雲。早上有幾陣驟雨。下午短暫時間有陽光。最高氣溫約31度。吹輕微至和緩偏北風。展望明日部分時間有陽光及炎熱。隨後兩三日有驟雨。

位於南海北部的低壓槽正為該區帶來驟雨。上午五時，熱帶低氣壓彩雲集結在台北之東南約200公里，預料向東北移動，時速約45公里，橫過台灣以東海域。

位於南海北部的低壓槽會在今日繼續移離廣東沿岸。今日稍後及明日該區天色好轉。而一道廣闊低壓槽會在隨後數日為南海北部及華南沿岸帶來不穩定天氣。此外，熱帶氣旋彩雲會在今日橫過台灣以東海域。

駕駛人士請注意，為配合西九龍填海區道路改善工程，當局將於周日以下時段於尖沙咀實施以下列臨時交通安排：

I. 由2021年6月6日上午8時至上午10時

西九龍公路(南行)近西區海底隧道收費廣場(往香港(西)方向)的部分右一線、右二線及中線將臨時封閉，禁止所有車輛駛入。

II. 由2021年6月6日上午10時01分至下午4時45分

西九龍公路(南行)近西區海底隧道收費廣場(往香港(西)方向)的部分中線將臨時封閉，禁止所有車輛駛入。

III.由2021年6月6日下午4時46分至下午7時

西九龍公路(南行)近西區海底隧道收費廣場(往香港(西)方向)的部分左二線將臨時封閉，禁止所有車輛駛入。

有關地點將設置適當交通標誌，指導駕駛人士。