天氣交通｜晴朗炎熱北區高溫或達34度　尖咀往西隧有臨時交通安排

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-06-06 06:06

本港今日（6日）天氣預測大致天晴，下午局部地區有驟雨。日間炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度，石崗、上水、打鼓嶺最高溫度或達34度。吹微風。

為配合西九龍填海區道路改善工程，今天上午8時起，尖沙咀西九龍公路(南行)近西區海底隧道收費廣場(往香港(西)方向)的部分線路將分時段輪流封閉，直到下午7時。

展望明日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。隨後一兩日驟雨較多及有雷暴。而一道廣闊低壓槽會在隨後數日為南海北部及華南沿岸帶來不穩定天氣。

運輸署請駕駛人士注意，為配合西九龍填海區道路改善工程，當局將於以下時段於尖沙咀實施以下列臨時交通安排：

I. 由2021年6月6日上午8時至上午10時

西九龍公路(南行)近西區海底隧道收費廣場(往香港(西)方向)的部分右一線、右二線及中線將臨時封閉，禁止所有車輛駛入。

II. 由2021年6月6日上午10時01分至下午4時45分

西九龍公路(南行)近西區海底隧道收費廣場(往香港(西)方向)的部分中線將臨時封閉，禁止所有車輛駛入。

III.由2021年6月6日下午4時46分至下午7時

西九龍公路(南行)近西區海底隧道收費廣場(往香港(西)方向)的部分左二線將臨時封閉，禁止所有車輛駛入。

有關地點將設置適當交通標誌，指導駕駛人士。