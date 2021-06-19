天氣交通｜日間酷熱有驟雨　輕鐵塘坊村至元朗一度因電力故障停駛

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-06-19 06:25

本港今日天氣預測大致天晴。但有一兩陣驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。今日的最高紫外線指數大約是12，強度屬於極高。

運輸署於上午5時45分宣佈：輕鐵塘坊村至元朗站的服務受阻，請考慮使用其他交通工具。6點08分左右，港鐵通知，輕鐵塘坊村至元朗站服務早前的電力故障剛剛已收復好，服務正逐步回復正常。

一股西南氣流正影響廣東沿岸。同時，高空反氣旋正為南海北部帶來普遍晴朗的天氣。展望未來一兩日部分時間有陽光及酷熱，但有一兩陣驟雨。下週中期驟雨增多。

2021年6月20日、21、24及25日晚上8時00分至翌日上午6時00分期間觀景山隧道往珠海方向管道將臨時封閉，禁止所有車輛駛入，往香港方向管道將實施單管雙程行車。

公眾人士請注意，八條由龍運巴士有限公司（龍運）營辦往返元朗區及北大嶼山／機場的專營巴士路線，由2021年6月20日（星期日）首班車起將改經屯門赤鱲角隧道公路。

八條巴士路線將停靠屯門—赤鱲角隧道巴士轉乘站，方便乘客利用巴士轉乘往返元朗區及北大嶼山／機場各個目的地。 經調整後的八條巴士路線將不再途經青嶼幹線巴士轉乘站、屯門公路巴士轉乘站及大欖隧道巴士轉乘站，有關乘客亦將不能在上述轉乘站轉乘其他路線，包括：(1) 第A36號線（元朗（錦上路站）—機場（地面運輸中心））；(2) 第A37號線（元朗（朗屏站）—機場（地面運輸中心））；(3) 第E36號線（元朗（八鄉路）—機場（地面運輸中心））；(4) 第E36A號線（元朗（德業街）—東涌（逸東邨公共交通總站））；(5) 第E37號線（天水圍市中心—機場（地面運輸中心））；(6) 第NA36號線（元朗（錦上路站）—機場（國泰城））；(7) 第NA37號線（天水圍市中心—機場（國泰城））；及(8) 第N30號線（元朗站—機場（暢達路））。