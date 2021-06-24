天文台取消黃雨警告　南區一度錄超過70毫米雨量　未來9天仍有雨

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-24 14:52

近日天氣不穩，不時下雨。天文台今日（24日）下午1時半，發出黃色暴雨警告，於下午2時45分取消，天文台連續兩日發出黃雨警告。目前雷暴警告仍然生效，預料香港有幾陣雷暴。 同時在下午亦一度發出局部地區大雨提示，指港島南區的雨勢特別大，港島南區截至下午1時55分的過去兩小時，曾錄得超過70毫米雨量。

另外，根據天文台九天天氣預報，未來9天均有雨，明天（25日）初時局部地區有雷暴。

天文台表示，與一道低壓槽相關的雷雨正影響廣東沿岸及南海北部。本港下午多處地區錄得超過30毫米雨量，而港島南區更超過70毫米。預測本港地區下午及今晚多雲，間中有驟雨。初時有幾陣雷暴。吹微風，漸轉吹和緩南至西南風。

天文台又展望明日仍然有驟雨及雷暴。現時為華南沿岸帶來驟雨的低壓槽，將在未來一、兩天逐漸減弱，周末期間短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，不過預料西南氣流會在下周初至中期，為廣東沿岸帶來驟雨。隨著高空反氣旋增強，下周後期天色好轉，天氣炎熱。

（天文台網頁截圖）

根據天文台九天天氣預報，未來九天連日有雨或有驟雨。明日初時局部地區有雷暴，到周末雖然短暫時間有陽光，不過下周日至二（27至29日），早上局部地區有雷暴。