黑色暴雨警告生效　所有上午校及全日制學校停課

撰文： 曹家駿 張展安 最後更新日期： 2021-06-28 09:18

【最新消息】香港天文台在上午8時20分發出之有關黑色暴雨警告信號的特別報告： 暴雨警告信號現時為黑色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。 由於道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，市民應留在安全地方暫避。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。在黑色暴雨警告仍然生效及交通情況未改善之前，不應外出。 受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。 請留意電台或電視台廣播有關交通情況及其他有關暴雨消息之報告。

天文台在上午5時55分改發紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。上午5時40分，葵涌錄得每小時約70公里的強陣風，預料高達每小時70公里或以上的強陣風繼續吹襲香港。



由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有上午校及全日制學校今日停課。學校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生，同時在安全情況下，方可讓學生回家。



天文台在上午5時05分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨。

(天文台網頁)

一股活躍西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。天文台預測，本港地區今日大致多雲，有驟雨。初時雨勢頗大及有狂風雷暴。下午短暫時間有陽光。最高氣溫約31度。吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。

天文台展望，未來一兩日有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。本週後期天色好轉，日間酷熱。

(天文台網頁)

運輸署表示，較早前因交通意外而封閉的荃灣路(往九龍方向)近環宇海灣的快線現已解封。

另外，由於強風，港珠澳大橋主橋快線及中線車速限制由每小時100公里降至每小時80 公里；慢線車速限制由每小時80公里降至每小時60 公里。港珠澳大橋香港連接路最高車速限制由每小時100 公里降低至每小時50 公里。