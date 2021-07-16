天氣交通｜連續7日有雨　局部地區雷暴　周末書展有特殊交通安排

本港地區今日天氣預測，漸轉多雲及有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約33度。吹輕微至和緩偏東風。展望週末及下週初天氣不穩定及間中有驟雨。



現時影響中國東南部的高空反氣旋會在今日開始減弱。而一個廣闊低壓區會在接近週末至下週初為南海北部及華南沿岸帶來驟雨及雷暴。預料位於西北太平洋的低壓區會在未來數日逐漸發展，並為該區帶來不穩定天氣。

運輸署消息，為配合在香港會展中舉行的書展於7月16日及17日延長開放時間，當局將於上述兩天實施特別運輸安排 ：

I. 延長及加強來往灣仔與尖沙咀渡輪服務，尾班船每日將延長至晚上11時30分 ，班次於每日晚上8時後班次將加強到每8至12分鐘 一班。

II. 特別過海巴士服務

六條特別過海巴士路線將於下列時間由會展一帶開出以應付額外的乘客需求 ：

(a) 每晚10時至翌日凌晨12時30分由博覽道會展二期開出，經過彌敦道、長沙灣道、終點為美孚的105R；及經紅磡、土瓜灣、九龍城、終點為觀塘的111R

(b) 每晚10時30分至11時30分由會議道海港中心外開出，經紅隧、西九龍、至元朗 (西 )的168R

(c) 每晚10時15分至凌晨12時15分由會議道海港中心外開出，經紅隧、東九龍、至秀茂坪安泰（西）的603R

(d) 每晚10時15分至凌晨12時30分由菲林明道會展廣場辦公大樓外開出，經紅隧、東九龍、至將軍澳日出康城首都總站的191R

(e) 每晚10時45分至11時45分由會議道海港中心外開出，經紅隧、獅隧、沙田、吐露港公路，終點至粉嶺彩蒲苑彩顔閣的178R。