大暑｜上水高見34.9度　天文台料「煙花」影響明、周六市區達34度

今日（22日）是廿四節氣中的「大暑」，亦終於重見陽光。天文台預測，熱帶氣旋「煙花」會在明日（23日）靠近台灣。受煙花的外圍下沉氣流影響，廣東地區未來兩三日天氣酷熱及有煙霞，但亦有幾陣驟雨。天文台料本港明日日間酷熱，市區最高氣溫料達攝氏34度，上水及打鼓嶺更料高見36度。



另外，早前為本港帶來狂風雷暴的熱帶氣旋「查帕卡」，會在今明兩日橫過廣西沿岸並減弱；惟預料一股西南氣流會在下周為華南沿岸帶來驟雨。



▼7.4酷熱天氣下，龍尾泳灘人頭湧湧▼



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今日是大暑，天文台Facebook專頁表示，一般而言大暑前後通常是全年最熱的時段，地表從初夏起累積的熱量到頂峰，「無論你去到邊，暑氣都好似跟到邊」。今日截至1時半，天文台錄得最高32.8度，上水更高見34.9度。而天文台有記錄以來最熱的大暑，為1972錄得的34.7度。

天文台指，驟雨正影響廣東西部沿岸。此外，熱帶氣旋煙花的外圍下沉氣流正影響廣東東部，並逐漸向西伸展。預料今日大致天晴，但局部地區有驟雨；下午炎熱，吹微風。展望未來兩三日天氣酷熱及有煙霞，亦有幾陣驟雨。

明日及周六（24日）同樣料為天晴，日間酷熱及有煙霞，稍後有幾陣驟雨及雷暴。兩日氣溫亦升至介乎28至34度，上水及打鼓嶺更料高見36度，市民周六如外出享受假期，緊記要小心中暑。而下周一（26日）起則連續四日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎28至32度。

▼7月19日 本港大風大雨▼



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另外，天文台指在正午12時，颱風煙花集結在台北之東南偏東約470公里，預料向西北緩慢移動，移向台灣以東海域，並逐漸增強。同時，熱帶低氣壓查帕卡集結在湛江之西北約200公里，預料向西南偏西移動，時速約10公里，橫過廣西沿岸地區，並逐漸減弱。

根據天文台路徑預測，煙花現時中心附近最高持續風速為每小時145公里，料明日會增強為強颱風，並直撲浙江省一帶。台灣中央氣象局則料，煙花將向西轉西北緩慢移動，其暴風圈正逐漸朝台灣東半部海面接近，對台灣北部海面、東北部海面及東南部海面構成威脅。

內地中央氣象台預測，煙花將以每小時5至10公里的速度向西偏北方向移動，強度逐漸加強，最強可達超強颱風級。明日下午移入東海東南部海面，然後轉向西北方向移動，逐漸向浙江北部到福建北部一帶沿海靠近。而河南、河北等地，則料仍有強降雨。

▼7月19日 熱帶風暴查帕卡吹襲下石澳仍有市民暢泳▼

