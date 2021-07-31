天氣交通｜有驟雨及狂風雷暴　多區鬧市最少6組交通燈一度失靈

今早旺角、長沙灣、沙田、荃灣、不同鬧市地段至少6個交通燈一度失靈，當局迅速修復中，暫時未有解釋原因。過路行人及駕駛者敬請小心。



香港01記者8時許發現荃灣愉景新城對開，大涌道與青山公路 - 荃灣交界路口交通燈失靈，有警察指揮交通。

運輸署6時50分曾發布，彌敦道與眾坊街交界、彌敦道與荔枝角道交界、沙田火炭路與源禾路交界交通燈失靈。提醒過路行人請盡量使用行人天橋和行人隧道橫過馬路，上址交通一度繁忙。

早上7點39分運輸署稱，以上3個失靈交通燈已恢復正常運作，連同較早前在長沙灣道與欽州街交界、彌敦道與窩打老道交界路段失靈的交通燈也已恢復正常運作。

因水管爆裂，大角咀福澤街的唯一行車線仍然封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路。

天文台特別提示：與活躍西南氣流相關的雷雨正影響廣東沿岸。巿民請提高警惕。本港地區今日天氣預測大致多雲，有驟雨及狂風雷暴。早上雨勢有時頗大。最高氣溫約31度，吹和緩至清勁西南風。

雷暴警告現正生效。本港早上的驟雨為港島、西貢及北區帶來超過30毫米雨量。受活躍西南氣流影響，今明兩日華南沿岸仍然間中有大驟雨及雷暴。

預料下週初廣東沿岸驟雨會稍為減少，但一道低壓槽會在下週中後期再度為該區帶來不穩定天氣。