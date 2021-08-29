天氣交通｜驟雨雷暴最高氣溫31度　天水圍封路往濕地公園需搭鐵路

本港今日天氣預測短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴。最高氣溫約31度。吹和緩偏東風。最高紫外線指數大約是9，強度屬於甚高。



配合「新鴻基地產香港十公里錦標賽2021」，天水圍區今有臨時交通安排，多處禁止所有車輛駛入，區内多條巴士路線將改道，如計劃期間前往香港濕地公園 ， 請盡量使用港鐵及輕鐵等公共交通工具 。



高空擾動會在今明兩日為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，展望明日驟雨減少。星期二、三天氣不穩定。而一道廣闊低壓槽會在本週中期影響該區，高空反氣旋會在本週後期覆蓋華南地區。

天水圍區臨時交通安排配合「新鴻基地產香港十公里錦標賽2021」

1. 封路

由2021年8月29日 ( 星期日 ) 凌晨3時至當天上午活動結束爲止，分時段禁止所有車輛進入：介乎天瑞路與天葵路之間的濕地公園路、介乎天瑞路與天秀路之間的天影路及天月路、介乎天瑞路與屏廈路之間的天影路、介乎屏廈路與天水圍西交匯處之間的洪天路及通往洪天路的支路、介乎天瑞和天影路之間的天秀路、介乎民德路與天瑞路之間的天華路。

封路期間沿元朗公路往天水圍的駕駛人士 ， 須改經唐人新村交匯處及朗天路 ， 而不經天水圍西交匯處及洪天路 。

2. 公共運輸安排

封路期間，區内多條巴士路線將改道，公眾人士如計劃期間前往香港濕地公園 ， 請盡量使用港鐵及輕鐵等公共交通工具 。

銅鑼灣恩平道、蘭芳道、白沙道，啟超道及利園山道臨時交通安排

駕駛人士請注意，為有效改善銅鑼灣一帶的交通情況，於2021年8月29日凌晨12時01分至2021年11月28日晚上11時59分期間，當局將於銅鑼灣一帶的道路實施以下特別交通安排：

1. 利園山道(介乎啟超道至白沙道一段)將於非行人專用區時段內由單程(南行)行車改為單程(北行)行車;

2. 所有車輛將禁止在非行人專用區時段內從啟超道左轉往利園山道;

3. 所有車輛將可以從白沙道選擇左轉經富明街離開或右轉經軒尼詩道離開;

4. 利園山道與羅素街交界的部份行車路將會收窄及劃上影線; 及

5. 現時於恩平道由其與白沙道的交界至與蘭芳道交界止的路段的禁區，將暫予撤銷。恩平道由其與白沙道的交界以北的路段的禁區則將於上述時段內維持生效。