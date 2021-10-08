獅子山風球︱天文台：改發8號機會較低　塔門街渡東涌渡輪停航

3號風球和黃色暴雨警告現正生效，天文台6:45分表示，除非熱帶風暴獅子山進一步顯著增強或採取更接近香港的路徑，否則今日發出更高熱帶氣旋警告信號的機會較低 。



運輸署於上午5時半宣布，因應天氣狀況，來往(i)馬料水至塔門及(ii)塔門至黃石碼頭的街渡服務將會暫停；往來屯門—東涌—沙螺灣—大澳的富裕小輪公司的渡輪服務也將會停航。



天文台：改發八號機會較低

天文台指三號強風信號會在今天維持。獅子山集結在香港之西南偏南約 600多公里，預料移向海南島一帶。與獅子山相關的大雨及狂風正影響廣東沿岸。同時，海有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。此外，獅子山引致的風暴潮和大雨可能在今晚令低窪地區水浸。市民要保持警惕，做好防風防水浸措施。清晨昂坪、大老山及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時72、62及61公里，最高陣風分別為每小時109、85及73公里。

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運輸署上午06時06分發布，黃色暴雨警告信號現已生效，天雨路滑，呼籲駕駛人士及乘客須:i.提早計劃行程路線；ii.預留充裕時間出門；iii.小心駕駛及保持忍讓；及iv.留意交通情況，特别在視線受阻的繁忙路口。

上午07時23分，因交通意外，青葵公路(往九龍方向)近祖堯邨的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。