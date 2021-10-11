圓規｜今晚進入本港800公里範圍　天文台屆時將發出熱帶氣旋警告

一股東北季候風正影響華南。預料受其與熱帶風暴圓規共同影響下，廣東沿岸今日稍後風勢增強。



現時香港受東北季候風影響，天色良好。另一方面，按照現時預測路徑，熱帶氣旋圓規會在今日（10月11日）橫過呂宋海峽，晚間進入香港800公里範圍內，屆時天文台會發出熱帶氣旋警告信號。



(天文台網頁)

在上午五時，熱帶風暴圓規集結在馬尼拉之東北約610公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，移向呂宋海峽。

在圓規與東北季候風的共同影響下，華南沿岸風勢在未來一兩日會逐漸增強。隨著圓規橫過南海北部及靠近本港，本港明日稍後天氣轉壞，風力會進一步增強。預料圓規會在星期三初時最接近本港，在本港以南約400公里掠過，本港部分地區風力可能會達烈風程度，廣泛地區亦可能有暴雨及狂風。與圓規相關的驟雨會在本週後期繼續影響廣東沿岸。市民未來數天請密切留意天文台最新的天氣資訊和天氣變化。計劃戶外活動及掃墓的人士，亦需按情況擬定後備和應變方案。

天文台預測本港地區今日大致天晴，日間乾燥。最高氣溫約31度。吹和緩至清勁北至東北風，晚上風勢增強。海有湧浪。天文台展望，未來一兩天風勢頗大，有大雨及狂風。

(天文台網頁)

運輸署表示，因水管爆裂，德士古道(往馬頭壩道方向)近永德街的慢線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。沿德士古道行駛的車輛不可左轉入永德街。