天氣交通｜3號風球生效　今日下午或改發8號風球　多條幹道限速

在圓規與東北季候風共同影響下，華南普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風，三號強風信號會在今早及下午初時維持。隨著圓規逐漸靠近廣東沿岸及增強，其外圍雨帶會在今晚為本港帶來狂風驟雨，本地風勢亦會進一步增強。天文台會在下午較後時間考慮發出八號烈風或暴風信號。



（天文台網頁）

天文台預測本港地區今日吹清勁至強風程度北至東北風，離岸及高地間中達烈風。漸轉多雲，稍後風勢增強，有狂風驟雨。最高氣溫約28度。海有大浪及湧浪。天文台展望，明日風勢頗大，有大雨及狂風，海有大浪及湧浪。隨後一兩日間中仍有驟雨。

（天文台網頁）

運輸署表示，因三號強風信號現正生效，「屯門—東涌—沙螺灣—大澳」渡輪服務已經停航；往來愉景灣及梅窩的渡輪服務已經暫停服務，直至另行通知。

另外，因交通意外，大網仔路近萬宜山莊現已實施單線雙程行車措施。

因塌樹，由東區走廊（來回方向）通往愛信道（來回方向） 的支路近香港電影資料館的全線現已封閉。

此外，由於強風關係，下列地點實施臨時交通措施：

青嶼幹線的車速限制降至每小時50 公里；汀九橋的車速限制降至每小時50 公里；昂船洲大橋的中線封閉，只餘快線及慢線開放予車輛行駛，車速限制降至每小時50公里；港珠澳大橋主橋的快線及中線車速限制由每小時100公里降至每小時80 公里；港珠澳大橋主橋的慢線車速限制由每小時80公里降至每小時60 公里。