天氣交通︱今日最高氣溫23度　馬拉松比賽各區封路情況一覽

東北季候風正為廣東沿岸帶來較涼的天氣，本港今日天氣預測多雲，早上較涼。下午部分時間天色明朗，最高氣溫約23度。晚上有一兩陣微雨。吹和緩至清勁北至東北風。展望明早有一兩陣微雨，隨後兩三日大致天晴，氣溫回升。



為配合舉行「香港馬拉松二○二一」，由星期六（23日）晚上11時30分起，本港多處將分階段實施臨時封路安排，直至星期日（24日）下午約4時30分。駕駛人士請避免駕車前往受影響的地區。如遇交通擠塞請保持忍讓及小心駕駛，並遵從在場警務人員的指示。



天文台截圖

東北季候風會在今日繼續為華南帶來較涼的天氣。預料東北季候風會在下週初至中期逐漸緩和，廣東沿岸地區天色好轉，氣溫回升。而一股季候風補充會在下週後期影響華南。

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香港馬拉松2021

九龍區封路

因應全程及半程馬拉松比賽採用介乎尖沙咀與亞皆老街的彌敦道北行行車線、介乎尖沙咀與加士居道天橋的彌敦道南行行車線，以及亞皆老街為賽道，油尖旺各區的封路範圍將相當廣泛。

西區海底隧道往九龍方向的管道會維持行車，而往港島方向的管道將由星期日凌晨零時四十五分起封閉，並因應賽事進度而重開。西九龍區的駕駛人士前往港島，請使用紅磡海底隧道及東區海底隧道。

運輸署預計，彌敦道及附近一帶、亞皆老街、衞理道、加士居道天橋、西九龍走廊及紅磡海底隧道來回方向，會較平時的星期日顯著擠塞，其中加士居道天橋及西九龍走廊可能出現長車龍。

新界區封路

由於全程馬拉松比賽會使用長青公路、長青隧道及南灣隧道往九龍方向的行車線，由青嶼幹線（青馬大橋）前往九龍方向的車輛須改經青衣西北交匯處、青衣北岸公路、青荃路、荃灣路、葵涌道、長沙灣道及荔枝角道。預計北大嶼山公路、青馬大橋及青衣西北交匯處一帶的交通屆時可能擠塞。

有關封路將不會影響由港島／九龍／新界東前往香港國際機場及大嶼山的車輛。至於由新界西經屯門公路或大欖隧道前往機場及大嶼山的車輛，由於受到汀九橋（往九龍方向）封閉的影響，則須改經荃灣路、荃青交匯處、青荃路、青荃橋及青衣北岸公路前往青馬大橋。

運輸署預計，青嶼幹線（往九龍方向）及青衣西北交匯處會較平時的星期日顯著擠塞。

港島區封路

因應賽事安排，中環及灣仔繞道隧道的灣仔北出口於賽事期間大部分時間會封閉，從中區前往灣仔北的車輛須改行干諾道中、夏愨道及告士打道。

運輸署預計，維園道、禮頓道、軒尼詩道、告士打道、金鐘道、干諾道中、香港仔隧道（往灣仔方向），以及中環碼頭一帶，會較平時的星期日顯著擠塞。