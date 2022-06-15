天氣交通｜今日最高約28度　有狂風雷暴　周末仍有驟雨

與低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸。天文台預測本港地區今日多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。早上雨勢有時頗大。最高氣溫約28度。吹和緩至清勁西南風。



(天文台網頁)

天文台展望，未來一兩日有驟雨及狂風雷暴。周末至下周初仍有幾陣驟雨，天色逐漸好轉。

(天文台網頁)

運輸署表示，因水管緊急維修，馬師道(往告士打道方向)介乎告士打道與謝斐道之間的唯一行車線現已封閉。同時，一段介乎馬師道與杜老誌道之間的謝斐道已臨時由東行改為西行。

另外，因北潭路較早前發生山泥傾瀉，公眾人士請留意下列臨時交通及運輸安排：

(I)道路封閉

由2022年6月12日起，每天傍晚6時至8時，及早上7時至9時，北潭路(來回方向)近北潭凹的部分行車線將開放予小型車輛使用。有關路段的全線仍然會於其餘時段封閉。如非必要，市民請勿前往受影響的地區。

(II)巴士服務

受影響巴士路線九巴94號線須改道行駛。

(III)臨時專線小巴服務

新界專線小巴第7號線將提供來回西貢及海下（繞經黃石碼頭）的臨時專線小巴服務：

由西貢開出

上午6時15分至上午7時45分：每30分鐘一班

下午5時30分至下午7時30分：每30分鐘一班

由海下開出

上午7時至上午8時30分：每30分鐘一班

下午6時15分至下午7時45分：每30分鐘一班