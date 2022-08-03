打風｜天文台預測未來兩三日有大驟雨及雷暴　下周初或有熱帶氣旋

本港近日氣溫較上周稍為回落，天文台於今日正午（3日）12時，在市區錄得最高氣溫為29.9度，多區最高氣溫亦徘徊30至31度。天文台預測，本港未來兩三日有大驟雨及雷暴，至周日及周一(7日及8日)，將短暫時間重見陽光。

不過本港下周或將打風，天文台表示，在下周初至中期，一個低壓區會為南海帶來不穩定天氣，更有可能發展為熱帶氣旋。據歐洲中期天氣預報中心預測，一低壓區將於本月8日在南海生成，料向北移動，逐步直迫香港。



▼天氣炎熱▼



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本港今日有雨氣溫稍為回落，天文台預測今日氣溫介乎27至31度。截至正午12時，天文台在市區錄得最高氣溫未達「3字頭」，只有29.9度，多區最高氣溫亦徘徊30度，包括沙田、大埔、上水等，普遍較昨日（2日）中午低2至4度不等。天文台預測，本港下午及晚上大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，稍後驟雨較為頻密，市民宜帶備雨傘出門。

未來兩三日有大驟雨及雷暴 周日周一短暫有陽光

天文台預測，一道廣闊低壓槽於未來兩三日為華南帶來大驟雨及雷暴，周四及周五多雲，有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，氣溫介乎攝氏26至29度。

在至周六（6日），最高氣溫將回升至「3字頭」，預料介乎攝氏27至31度。至周日及周一(7及8日)，隨低壓槽遠離，驟雨將減少，短暫時間有陽光。

九天天氣預報（天文台網站截圖）

下周初一低壓區或發展成熱帶氣旋 下周二離岸風力達3號風球程度

不過下周或再臨打風天。天文台預測，一個低壓區會在下周初為南海帶來不穩定天氣，並可能發展為熱帶氣旋，但其路徑及強度存在變數。

天文台料下周二及周三（9及10日）雨勢有時頗大，有狂風驟雨及雷暴，離岸間中吹6級風。根據蒲福氏風級表，6級風平均風速為每小時41至51公里，即風力達三號風球程度。而下周四及五氣溫介乎攝氏27至31度，仍有驟雨及雷暴。

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼



根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，一個低壓區將於下周一（8日）在南海生成，料向北移動，逐步靠近香港，下周二（9日）將移動至香港東南面約300公里，至下周三（10日）在本港西面約120公里外登陸。

▼8月2日晚剎那閃電美景▼

