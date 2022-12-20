聖誕｜天文台料氣溫如過山車　冬至僅13度　聖誕假期回升後又再跌

後日就是冬至（22日），香港天氣持續寒冷，今早（20日）新界多區最低氣溫不足攝氏10度，大帽山更只有攝氏6.4度。天文台指，持續影響華南的東北季候風雖有緩和，但受季候風補充影響，本周後期及下周初早晚相當清涼。後日冬至最低氣溫會降回攝氏13度。聖誕節（25日）起最低氣溫才逐步回升至攝氏15度，但隨後又再下降，至下周四 （29日）最低氣溫重回攝氏13度。



▼12月18日 市區氣溫11度，市民穿上厚衣外出▼



截至今早11時許，新界多區最低氣溫不足攝氏10度，其中大帽山最低氣溫只有攝氏6.4度，另外，元朗公園、上水、濕地公園等錄得的最低氣溫亦不足攝氏10度。而市區氣溫，普遍錄得攝氏約13、14度。

天文台指，東北季候風會在本周持續影響華南，普遍晴朗及乾燥，日夜溫差較大。不過由於東北季候風稍為緩和，今日正午時分，本港各區氣溫較昨日高。

九天天氣預報（天文台）

冬至最低氣溫降回攝氏13度 打鼓嶺僅9度

天文台預測，明日初時大致多雲，日間漸轉天晴。天氣乾燥，氣溫介乎攝氏14至19度。而後日、即冬至當日，最低氣溫會降回攝氏13度，日間非常乾燥。

據天文台自動分區天氣預報，冬至當日新界多區早上的氣溫僅攝氏10度，其中打鼓嶺氣溫最低，只有攝氏9度。而平安夜及聖誕節的早上，同樣有3區氣溫僅攝氏10度或不足10度。

平安夜與聖誕節最低氣溫略升 早晚相當清涼

天文台又指出，受季候風補充影響，本周後期及下周初廣東沿岸早晚相當清涼。攝氏13度的最低氣溫將維持到平安夜（24日），隨後由聖誕（25日）至下周二（27日）最低氣溫則逐步回升至攝氏15度，但下周中期又會再度回落，至下周四（29日）重回冬至最凍水平、即攝氏13度。